El francés Mohamed Simakan, defensa del Al Nassr, logró mostrar la otra cara del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, durante el partido ante el Al Diriyah en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El Al Nassr se enfrentó al Al Diriyah, este martes, en el estadio Al Awwal Park, en los dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El Al Diriyah logró adelantarse tempranamente, concretamente en el minuto dos, por medio de su jugador Óscar Rodríguez, después de convertir un centro raso en el fondo de la portería del guardameta brasileño Bento.

Sin embargo, el Al Nassr respondió rápidamente por medio de su defensa Mohamed Simakan, después de convertir un destacado centro raso de la estrella portuguesa João Félix en el fondo de la portería con el talón.

Y a pesar de que Simakan ya había marcado numerosos goles con el Al Nassr, la mayoría de ellos llegaron de cabeza, antes de anotar un gol de fantasía con el talón difícil de marcar para muchos jugadores.

El gol provocó una fuerte alegría en Cristiano Ronaldo, quien se levantó y alzó las manos mientras se encontraba en el palco principal del estadio Al Awwal Park, para seguir el partido, ante su ausencia por no estar en condiciones de jugar.

Ronaldo espera poder guiar al Al Nassr hacia la conquista del título de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, que nunca ha ganado, ya que se despidió de ella en los octavos de final la temporada pasada, ante su rival tradicional, el Al Ittihad.