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El duelo entre el Pyramids y el Maghreb de Fez, disputado el sábado por la noche en la primera jornada del Grupo D de la Liga de Campeones de África, estuvo marcado por un enfrentamiento verbal entre el entrenador del club egipcio, Rhulani Mokwena, y el preparador físico del conjunto marroquí, Alexander Kopolani.

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Este último se dirigió en tono duro al técnico sudafricano y, tras el partido, le repitió: «Esto es Fez, no el Wydad. Esto es Fez, no el Wydad», en alusión al conjunto rojo que Mokwena había dirigido anteriormente, según un vídeo publicado por el portal Koora Plus.

Según el portal marroquí Elbotola, la frase provocó reacciones airadas entre la afición del Wydad, que consideró que mencionar así el nombre de su club suponía una ofensa al equipo y a todos sus estamentos, y exigió a la directiva del Maghreb de Fez que aclarara su postura sobre el incidente y presentara una disculpa oficial por respeto a las relaciones que unen a ambos clubes marroquíes.

Mokwena no fue el único que se enfrentó a Kopolani: durante el partido también hubo un roce entre el preparador físico y el defensa marroquí Mohamed Chibi, jugador del Pyramids, antes de que varios miembros de ambos equipos intervinieran para calmar los ánimos y evitar que la situación fuera a más.

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Sobre el terreno de juego, el Pyramids resolvió el encuentro por 2-0, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 57 para abrir el marcador por medio de Abdelrahman Magdy, que aprovechó un contragolpe para mandar a la red un potente disparo. Después, el suplente Ahmed Abdelkader firmó el segundo tanto en el segundo minuto del tiempo añadido y aseguró los tres puntos para el equipo local.

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El resultado colocó provisionalmente al conjunto egipcio como líder del Grupo D con 3 puntos y una diferencia de dos goles, mientras que el Maghreb de Fez se quedó sin puntos en la última posición, a la espera del resultado del otro duelo, entre el Al Hilal sudanés y el Horoya de Conakry guineano, que se disputará el domingo y completará la jornada inaugural.

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El Maghreb de Fez tendrá que enderezar el rumbo cuanto antes cuando reciba al Al Hilal sudanés el próximo 5 de diciembre, en la segunda jornada, mientras que el Pyramids visitará al Horoya de Conakry al día siguiente en busca de una segunda victoria que refuerce su liderato en el grupo y lo acerque a los cuartos de final.

Mokwena llegó al Wydad en julio de 2024 procedente del Mamelodi Sundowns, pero aquella etapa poco afortunada solo duró nueve meses, ya que ambas partes decidieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo en abril de 2025 tras una serie de malos resultados.

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Tras pasar por el MC Alger y el Al Ittihad libio, Mokwena se hizo cargo del Pyramids en julio de 2026 en sustitución del croata Krunoslav Jurčić, iniciando así una nueva aventura en la liga egipcia. Su arranque con el conjunto egipcio fue excepcional: lo llevó a encadenar 16 victorias consecutivas en sus primeros 16 partidos en todas las competiciones, entre ellas un 2-0 ante el Al Ahly en el campeonato liguero. En la liga egipcia, el Pyramids logró el pleno de victorias en sus nueve primeros encuentros bajo la dirección de Mokwena.

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