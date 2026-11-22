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Leny Yoro, defensa del Manchester United, le dio al argentino Mauricio Pochettino un comienzo desastroso en su nueva etapa al frente del United, tras ver la roja directa en el minuto 8 del duelo ante el Liverpool, que se disputa este domingo en Anfield, correspondiente a la undécima jornada de la Premier League.

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La expulsión del defensa francés llegó tras derribar a Alexander Isak, delantero del Liverpool, cuando se quedaba solo ante la portería. Así, el Manchester United se vio obligado a jugar con diez hombres cuando apenas se habían disputado 8 minutos de partido, un golpe temprano que trastocó los planes del técnico argentino.

Las imágenes de televisión mostraron el enfado y la crispación que se apoderaron de Pochettino en la banda , tras verse en una situación nada envidiable en su debut con el Manchester United: el estreno que esperaba que fuera ideal se convirtió en una pesadilla temprana por un error defensivo que dejó a su equipo con un jugador menos.

El Liverpool no tardó en aprovechar la inferioridad numérica de su rival. Dominik Szoboszlai marcó el primer gol de los Reds en el minuto 10, en el lanzamiento de falta señalado tras la infracción de Leny Yoro, para adelantar a los locales y complicar todavía más la tarea de los visitantes.

El gol aumentó la presión sobre Pochettino, que esperaba llevar al Manchester United a un arranque sólido ante su eterno rival, pero se encontró con su equipo por detrás en el marcador y con diez jugadores en los primeros minutos, lo que le obligó a gestionar con rapidez una situación táctica complicada que no entraba en sus cálculos antes del inicio del encuentro.

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Solo tres minutos después, el técnico argentino recibió un nuevo golpe: Florian Wirtz anotó el segundo gol del Liverpool en el minuto 13 para dar a los Reds una ventaja de dos goles sin respuesta, en medio de un hundimiento prematuro del Manchester United.

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La misión del United se complicó aún más tras el segundo gol, sobre todo porque el equipo no tuvo tiempo suficiente para reorganizarse ni para asimilar las consecuencias de la temprana expulsión, mientras el Liverpool aprovechaba los espacios y la superioridad numérica para imponer su dominio en los primeros minutos.

Los primeros minutos del partido se convirtieron en una dura prueba para Pochettino, que asumió el cargo con la ambición de devolver al Manchester United al buen camino, pero se vio obligado a encontrar soluciones rápidas para sacar a su equipo de un apuro prematuro ante un rival que aprovechaba cada ocasión para aumentar su sufrimiento.

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El técnico argentino movió ficha en el minuto 22, en medio de una avalancha de ataques del Liverpool, al retirar a Bryan Mbeumo y dar entrada al defensa Harry Maguire para devolver el equilibrio al United.

El duelo ante el Liverpool suponía la primera prueba para Pochettino desde que tomó las riendas del Manchester United en sustitución de Michael Carrick, después de que la directiva decidiera recurrir al técnico argentino durante el parón internacional, en un intento por cambiar el rumbo del equipo tras un titubeante arranque de temporada.

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Sin embargo, el guion del partido puso al nuevo entrenador ante un desafío excepcional, ya que tres factores se conjuraron muy pronto en su contra: la temprana expulsión de Yoro, el gol de Szoboszlai que puso al United por detrás y el segundo tanto, obra de Wirtz. Así, Pochettino se vio obligado a afrontar una crisis táctica y anímica antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de su debut.

De este modo, el estreno de Pochettino con el Manchester United se convirtió en una auténtica pesadilla ante el Liverpool, después de que los errores de los primeros minutos sometieran al United a una presión enorme, mientras los locales se hacían con una ventaja temprana que los acercaba a imponer su control sobre el encuentro.