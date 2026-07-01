Vídeo: Una escena que solo se ve en Estados Unidos... Los «nidos de francotiradores» suscitan polémica en los estadios del Mundial

Las medidas de seguridad de la Copa del Mundo 2026 han sido un tema central desde el inicio del torneo, sobre todo en Estados Unidos.

La mayoría de los partidos se jugarán en Estados Unidos, uno de los países con más violencia armada del mundo.

Un aspecto que ha llamado la atención es la presencia de francotiradores en los estadios.

Es una práctica habitual en los grandes eventos de Estados Unidos, donde muchos estadios de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) cuentan con “nidos de francotiradores” que vigilan al público con rifles de alta precisión.

Se colocan en puntos elevados para vigilar al público e intervenir si es necesario, mientras otros especialistas protegen el interior y los alrededores.

Según Globo, su misión principal es prevenir atentados terroristas o responder con rapidez si ocurren.

Según la web Gun Violence, que vigila la violencia armada en el país, en 2026 hubo 206 tiroteos masivos.

Y añade: «Es evidente que esta medida es solo una de las muchas que adopta un amplio sistema de seguridad en la Copa del Mundo y otros eventos públicos en Estados Unidos. Este protocolo estándar se aplica en partidos, grandes conciertos, discursos políticos y cualquier evento con gran afluencia de público».

La final del Mundial 2026 se jugará en el estadio MetLife el 19 de julio.

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