La selección de Egipto atraviesa una crisis antes de enfrentar a Argentina el martes en los octavos de final del Mundial 2026.

Egipto avanzó a octavos tras empatar 1-1 con Australia y ganar la tanda de penaltis, mientras que Argentina sufrió para vencer 3-2 a Cabo Verde tras dos prórrogas.

Este domingo la Federación Egipcia de Fútbol difundió un vídeo del campo de entrenamiento golpeado por una tormenta eléctrica.

La Federación informó: «Se suspendió la sesión tras una hora por una tormenta eléctrica y se completó en el gimnasio, como preparación para el partido contra Argentina».

El equipo, dirigido por los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, entrenó en Atlanta (Estados Unidos) menos de una hora por la tormenta.

El cuerpo técnico completó la sesión en el gimnasio del hotel.







