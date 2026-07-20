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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vídeo: ¿Una burla a propósito? Entre bastidores del baile de la estrella española ante Trump

M. Merino
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

¿Qué pasó en la fiesta?

Mikel Merino, estrella de la selección española, desató una gran polémica durante la ceremonia de entrega del título de la Copa del Mundo de 2026 a «La Roja», después de que las cámaras lo captaran realizando un baile que provocó una gran reacción en las redes sociales, en una imagen que se difundió rápidamente tras el final de la final.

El diario español «Marca» difundió un vídeo del momento: durante la entrega del trofeo, el presidente estadounidense Donald Trump, que había subido al estrado para entregar la copa al capitán Rodri, se retiró.

Mientras Trump se alejaba del podio, Merino apareció detrás imitando su famoso baile, lo que el público difundió ampliamente.

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La imagen se propagó rápidamente y las reacciones se dividieron entre quienes la vieron como una broma y quienes hablaron de burla al presidente.

Ni el jugador ni la Federación Española de Fútbol se han pronunciado, así que el clip sigue siendo uno de los más compartidos tras el título mundial de España.

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