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Vídeo: Una broma sobre el Mundial le metió en un lío, así que Henry se disculpó con el pueblo nigeriano

USA vs Paraguay
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Un atolladero por las burlas de Zlatan y la ingenuidad de Spid

La leyenda del Arsenal y de Francia, Thierry Henry, generó polémica en el partido inaugural del Mundial 2026 tras comentar a un influencer.

Todo empezó durante el partido inaugural, cuando el creador de contenido estadounidense I-Shu Speed se reunió con la leyenda sueca Zlatan Ibrahimović y ambos criticaron la falta de coherencia de su equipación.

Un vídeo que se viralizó mostraba su reacción ante la combinación de la camiseta de Estados Unidos con los pantalones cortos de Nigeria.

Ibrahimović comentó: «Llevas la camiseta de Estados Unidos y el pantalón corto de Nigeria».

Henry añadió: «Me encanta Nigeria, pero hoy solo se trata de Estados Unidos». Al preguntar Speed por qué era un problema, Henry explicó que, en el deporte, mezclar equipaciones nacionales se ve como mala suerte.

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Henry sentenció: «Es genial, pero trae mala suerte. Hay que llevar el uniforme completo de Estados Unidos».

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Malentendido... y aclaración urgente

Sus palabras se malinterpretaron: muchos creyeron que ofendía a Nigeria.

Para aclarar la situación, Henry usó su cuenta oficial de Instagram y reiteró su admiración por Nigeria y la afición del Arsenal.

El sábado aclaró en una storie: «Debo explicar algo porque no creo que la gente entienda cuándo se dicen ciertas cosas o cuándo es solo una broma. Ayer, I-Sho Speed llevaba unos pantalones cortos nigerianos y una camiseta estadounidense, así que le dije que romper el uniforme da mala suerte. Si los pantalones fueran de Francia, Italia o España, le habría dicho lo mismo».

Insistió: «Solo bromeaba; el problema era mezclar el uniforme, no Nigeria. Admiro a ese país y a su gente».

Y concluyó: «Hay muchos aficionados del Arsenal allí. Nigeria no es un mal presagio en absoluto. Solo decía que la diferencia de equipación es un mal presagio con cualquier otro pantalón corto».

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