El partido entre Fluminense y Vasco da Gama, en la liga brasileña, vivió un ambiente tenso y entradas violentas, pero hubo un incidente que generó una gran polémica.

Fluminense venció a Vasco da Gama por 1-0 en el estadio Maracaná y, durante el encuentro, en un intento de separar una discusión verbal entre el delantero del Fluminense, Canobbio, y el centrocampista del Vasco da Gama, Souza, el árbitro Davi Lacerda se acercó a Canobbio y lo golpeó con el pecho.









El delantero Hulk expresó la frustración del equipo y criticó con dureza el comportamiento del árbitro sobre el terreno de juego, aludiendo a una acalorada discusión verbal entre el cuerpo arbitral y el delantero Canobbio.

Hulk declaró: "En un partido de esta magnitud, uno de los mayores partidos de la cima en Brasil, no es lógico que el árbitro no tenga personalidad. Esto es inaceptable. Si observan esa jugada en la que Canobbio corría hacia el balón, el árbitro lo golpeó con el pecho; no había visto algo así en el fútbol en ningún lugar del mundo. Un árbitro golpeando a un jugador".

La primera parte terminó con dos jugadores del Vasco da Gama amonestados con dos tarjetas, frente a tres amonestaciones para los jugadores del Fluminense.







