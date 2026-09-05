El Manchester City venció a su invitado, el Coventry City, por 1-0, esta tarde de sábado, en el partido de la tercera jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium.

El equipo del entrenador italiano Enzo Maresca le debe la victoria al goleador del conjunto, el noruego Erling Haaland, que anotó un gol de cabeza en el minuto 26.

El gol llegó tras un centro preciso de Antoine Semenyo desde la banda derecha, al que el noruego se elevó en el segundo palo y remató con fuerza al fondo de la red.

El Coventry estuvo cerca de abrir el marcador tempranamente a través de Tatsuhiro Sakamoto... perdón, de Tayo Oniye en el minuto 8, pero su remate en jugada individual pasó junto al palo izquierdo del portero del City, Gianluigi Donnarumma, quien también se salvó antes de un error que estuvo a punto de costarle un gol en el minuto 6, cuando el balón estuvo cerca de colarse por detrás de él hacia la red.

La primera mitad reflejó una clara superioridad del City, que dominó con un 83% de posesión y generó varias ocasiones, entre las más destacadas un disparo de Rayan Cherki que se estrelló contra el palo en el minuto 23, así como las intervenciones del portero del Coventry, Carl Rushworth, ante dos potentes remates de Haaland en los minutos 16 y 44.

En la segunda mitad, el City mantuvo su presión sin lograr añadir un segundo gol, mientras que el Coventry mejoró progresivamente y amenazó en más de una ocasión, sobre todo mediante un disparo de Lou Chaonan que Donnarumma detuvo en el minuto 67, y luego un balón cercano de Ellis Simms que el guardameta italiano salvó con la cara en el minuto 78.

Ambos equipos realizaron varios cambios en la segunda mitad: entró Phil Foden en lugar de Cherki en el minuto 65, mientras que el Coventry dio entrada a Chaonan, Simms y Onike en un intento por darle la vuelta al resultado, pero la defensa del City resistió hasta el final.

Con esta victoria, el City elevó su cuenta a 9 puntos de tres partidos, con los que lidera provisionalmente, mientras que el Coventry se quedó sin puntos tras tres derrotas consecutivas en el inicio de la temporada.