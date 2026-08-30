El argentino Lionel Messi marcó cuatro goles para conducir al Inter Miami a la victoria por 7-1 sobre su visitante, el Montreal, en el partido que disputaron el sábado en la liga estadounidense. Así, el equipo logró la mayor cantidad de goles en un solo encuentro de su historia y puso fin a su racha de partidos sin ganar de una manera especial.

Messi abrió el marcador con un tiro libre que se desvió tras chocar con uno de los jugadores en el minuto 40, antes de añadir su segundo gol en el minuto 52 tras una impresionante jugada individual.

Después de asistir a su compañero Luis Suárez en un gol, la estrella argentina completó su triplete al ejecutar con maestría una vaselina por encima del portero, siete minutos antes del final del tiempo reglamentario.

En el tiempo añadido, Messi se acercó para ejecutar un tiro libre y lo envió con su habitual precisión a un costado de la red.

El centrocampista del Inter Miami, Casemiro, declaró a la cadena de televisión Apple: "Esto es lo que significa tener a Messi en el equipo. Tenemos que disfrutar de estos momentos, porque es una persona y un jugador que hace historia".

Y añadió: "Hoy vimos que debemos disfrutarlo, seguir apoyándolo y competir a su lado, porque sigue siendo el mejor. Lo demostró en el Mundial. Tenemos que disfrutar de su presencia, porque con él somos mucho más fuertes".

Esta se convirtió en la octava ocasión en la legendaria trayectoria de Messi en la que marca cuatro goles o más en un solo partido, y la primera desde su llegada al Inter Miami.





El último partido en el que anotó cuatro goles fue en febrero de 2020, cuando los marcó con el Barcelona ante el Eibar en la Liga española.

Asimismo, el jugador de 39 años se convirtió en el más rápido en la historia de la Major League Soccer en alcanzar 20 partidos con dos o más goles durante la temporada regular, tras conseguirlo en 72 encuentros.

Messi encabeza la lista de goleadores de la Major League Soccer esta temporada con 18 goles en tan solo 19 partidos, superando por dos goles a Petar Musa, delantero del FC Dallas.

El entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, que fue expulsado durante el partido, señaló: "No hay palabras para describir esta belleza futbolística. Suceden tantas cosas que las palabras simplemente no alcanzan para describirlo".

Y agregó: "Está constantemente buscando el gol, esta jugada, este pase; no creo que sea un futbolista corriente. El análisis de su personalidad, ya sea como jugador o como persona, es tan profundo que te quedas sin palabras".

Esta victoria fue la primera del Inter Miami en la competición de la Major League Soccer desde el 25 de julio, y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones, incluida la Leagues Cup.



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