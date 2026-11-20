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El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, entró en la historia de la Liga Roshn Saudí, pero por la puerta de atrás, a causa del penalti que falló en el clásico contra su eterno rival, el Al Ahli.

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El Al Nassr visitó a su eterno rival, el Al Ahli, este viernes en el estadio Alinma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

En el minuto 16 del encuentro, el Al Nassr obtuvo un penalti después de que su joven lateral izquierdo Awad Aman fuera derribado dentro del área por Saeed Baattia, lateral derecho del Al Ahli.

Cristiano Ronaldo se encargó de lanzar el penalti en el minuto 18 y logró engañar al senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli, al mandar el balón al lado contrario, pero este se estrelló en el poste derecho.

Tras fallar el lanzamiento, la estrella portuguesa se mostró muy triste y enfadada, y comenzó a recriminarse a sí mismo, sobre todo porque privó al Al Nassr de ponerse 2-0 en los primeros 20 minutos.

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No cabe duda de que la tristeza de Ronaldo estaba justificada, especialmente porque ese fallo lo metió en la historia de la Liga Roshn por la puerta de atrás.

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Según la red de estadísticas «Opta», Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado en la presente temporada de la Liga Roshn, después de haber errado ya uno en la victoria por 1-0 sobre el Neom, el pasado 20 de octubre, ante el portero Marcin Bułka.

Esa cifra es el total de penaltis que «el Don» falló durante toda la temporada pasada de la Liga Roshn, en la que logró marcar 6 de 8.

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Además, es la primera vez que Ronaldo no consigue transformar dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que se incorporó al Al Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

Ronaldo se privó de algunas cifras de peso por este fallo poco habitual, ya que se habría convertido en el máximo goleador histórico en solitario del Al Nassr en los clásicos contra su eterno rival, el Al Ahli, en la Liga Roshn.

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El «Cohete de Madeira» ya había alcanzado ese trono con el primer gol que marcó en el minuto 14 del encuentro , tras un error fatal del francés Valentin Atangana, centrocampista del Al Ahli.

El también portugués Samu Costa, centrocampista del Al Nassr, presionó a Atangana en el centro del campo y le robó el balón, que llegó a Ronaldo, quien remató de primera a la red del senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli.

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Con este gol, Ronaldo llegó a su quinto tanto en los clásicos contra el Al Ahli en la Liga Roshn, con lo que igualó a Mohammad Al-Sahlawi y al brasileño Anderson Talisca, exestrellas del Al Nassr, lo que significa que los habría superado si hubiera marcado el penalti.

Además, la estrella portuguesa se habría quedado a solo 5 goles del trono histórico de los clásicos, que ocupa el sirio Omar Al Somah, exdelantero del Al Ahli, que marcó 11 goles al Al Nassr en la Liga Profesional.

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Por otro lado, el «Cohete de Madeira» habría elevado a 10 su cuenta goleadora en la presente temporada de la Liga Roshn Saudí, para seguir avanzando hacia el liderato de la tabla de goleadores, a 3 goles del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, que suma 13.

Asimismo, Ronaldo habría seguido avanzando hacia el gol 1000 de su carrera, ya que habría sido el número 987, a solo 13 tantos de esa marca histórica sin precedentes, pero no fue así.