El Al Nassr prolongó su serie de errores defensivos durante el enfrentamiento ante el Al Ain emiratí, después de que sus jugadores cometieran un nuevo fallo que le costó al equipo encajar el primer gol, en una escena que refleja el continuo sufrimiento del conjunto por los deslices individuales, ya sea de los defensas o de los porteros.

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El gol llegó tras apenas 25 minutos del inicio del partido, cuando Hussein Rahimi, jugador del Al Ain, aprovechó un pase errado de Saad Al Nasser, lateral izquierdo del Al Nassr, para encontrarse en una posición idónea frente a la portería.

Rahimi intentó aprovechar el regalo defensivo de la mejor manera posible y disparó el balón entre las piernas de Nawaf Al Aqidi, portero del Al Nassr, para alojarlo en la red, dejando al equipo por detrás en el marcador en un momento temprano del enfrentamiento.

Lo extraño del asunto es que Saad Al Nasser no estaba bajo una presión real en el momento de cometer el error, y tenía ante sí la oportunidad de jugar el balón con comodidad y salir de la situación con normalidad, pero optó por pasarlo de forma errónea, poniendo a su equipo en un gran aprieto.

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Y la catástrofe no se detuvo en la decisión de Al Nasser, sino que aumentó con la manera en que Al Aqidi gestionó el disparo, después de que el balón pasara entre sus piernas, completando la cadena de errores que permitió al Al Ain convertir un solo desliz en gol, en medio de una evidente conmoción de los jugadores del Al Nassr.

Esta escena vuelve a abrir el expediente de los errores defensivos que persiguen al Al Nassr, sobre todo porque el equipo cuenta con nombres ofensivos capaces de marcar la diferencia, pero la persistencia de los deslices individuales en la línea trasera podría colocarlo en situaciones difíciles ante los rivales, algo que se manifestó de nuevo frente al Al Ain.