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La Roma regresó del estadio del Parma con una contundente victoria por 5-1, en un duelo de altibajos en ambas mitades que el conjunto capitalino resolvió con un gran despliegue ofensivo en la segunda parte. Así, sigue invicto en la competición y lanza un mensaje contundente a su próximo rival en la Liga de Campeones, el París Saint-Germain.

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De este modo, la Roma mantiene su casillero de derrotas a cero en la Serie A esta temporada, mientras el conjunto capitalino sigue presionando a su vecino, el Lazio, líder en la lucha por la cima.

Los primeros minutos dejaron intentos por ambos bandos. El Parma estuvo a punto de abrir el marcador en el primer minuto por medio de Mariano Troilo, pero el guardameta Mile Svilar detuvo su disparo. El Parma volvió a intentarlo en el minuto 9, cuando Nesta Elphege se elevó para rematar un centro de Emanuele Valeri, aunque su cabezazo se marchó por encima del larguero. La Roma respondió con un disparo de Nahuel Molina en el minuto 12 que atajó el portero Giovanni Davara, antes de que Gianluca Mancini desperdiciara otra ocasión con un remate de cabeza en el minuto 15.

El Parma siguió amenazando la portería de su rival, y Emanuele Valeri estuvo cerca de adelantarlo en el minuto 18, pero Svilar desvió su remate de cabeza. Los minutos siguientes trajeron ocasiones para ambos equipos, entre ellas un cabezazo de Giovanni Fabiani que se fue junto al poste en el minuto 23 y un intento de Manu Koné que se marchó por encima del travesaño en el 27. Svilar también detuvo un disparo de Mandela Keita en el minuto 33, mientras la defensa del Parma neutralizaba varias acciones peligrosas de la Roma, hasta que esta logró romper el empate.

El gol que adelantó a los visitantes llegó en el minuto 39, cuando Donyell Malen aprovechó un centro de Emanuele Lolli para enviarlo a la red con la pierna derecha y poner por delante a la Roma.

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El Parma intentó reaccionar antes del descanso, pero sin éxito, y la primera mitad terminó con ventaja mínima para los visitantes. Al inicio de la segunda parte, la Roma siguió buscando ampliar la diferencia: Nahuel Molina lanzó un disparo que se fue junto a la portería en el minuto 48, y Paulo Dybala puso a prueba al portero del Parma con un tiro en el 52 que detuvo Giovanni Davara.

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Sin embargo, los locales consiguieron igualar el marcador en el minuto 54, en un rápido contragolpe en el que el delantero del Parma Nesta Elphege arrancó en solitario a gran velocidad desde antes del centro del campo hasta la frontal del área, desde donde disparó a la derecha del portero Svilar.

La Roma no tardó en recuperar la ventaja. Malen volvió a adelantar a su equipo en el minuto 68, tras recibir el balón dentro del área y definir con la derecha al palo bajo, firmando su segundo gol del partido tras un error defensivo del Parma.

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Solo tres minutos después, Rodrigo Mora amplió la ventaja de los visitantes con el tercer tanto, al culminar una jugada elaborada con un disparo desde dentro del área que se coló por el centro de la portería en el minuto 71, dando a su equipo una cómoda renta en el marcador.

En el minuto 77, la Roma asestó el cuarto golpe a su anfitrión: Wesley envió un centro que Malen conectó con un potente disparo de derecha desde dentro del área, con lo que el delantero neerlandés completó su triplete personal, un «hat-trick».

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El Parma intentó recortar distancias en los minutos restantes, pero los intentos de Hans Nicolussi Caviglia y Enrico Del Prato no cambiaron el resultado, mientras Davara detenía un disparo de Matías Soulé en el minuto 82.

Malen no quiso que el partido terminara sin firmar un póker, con su cuarto gol del encuentro y el quinto de la Roma, tras quedarse solo ante el portero. Lo superó antes de definir desde un ángulo cerrado, y el partido terminó 5-1.

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La Roma eleva su cuenta a 30 puntos tras 12 jornadas y sigue a la caza del Lazio, líder de la clasificación con 32 puntos.