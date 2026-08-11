Vídeo: un jugador derriba al árbitro de un puñetazo demoledor y la policía lo detiene en el campo

Argentina fue escenario de un impactante suceso que se difundió con fuerza en las redes sociales, tras la agresión de un jugador a un árbitro durante un partido de fútbol.

Según el diario "The Sun", un futbolista fue detenido después de golpear a un árbitro y derribarlo en venganza por haber recibido una tarjeta roja.

Las imágenes grabadas desde las gradas muestran al jugador abalanzándose sobre el árbitro y derribándolo con un único y fuerte puñetazo en el rostro.

Se escucharon gritos de asombro entre los espectadores cuando los agentes de policía que se encargaban de la seguridad del partido irrumpieron en el terreno de juego y detuvieron al jugador antes de que pudiera marcharse.

Las escenas de violencia se produjeron durante un partido de la liga regional en Capitán Bermúdez, Argentina.

La agresión llegó en el minuto 35, con el marcador 1-1, después de que el árbitro Hugo Walter Masuelli expulsara a Jorge Godoy, jugador del club Barrio Quinta, por una falta en el borde de su área.

En respuesta a la tarjeta roja, Godoy, de 35 años, golpeó a Masuelli, de 53 años, en el pómulo derecho, lo que provocó su caída sobre el césped.

Los agentes de policía intervinieron de inmediato y detuvieron a Godoy. Pese al intento de sus compañeros de impedir que los agentes se lo llevaran, lo acompañaron hasta la comisaría local, donde quedó a disposición del fiscal de turno.

El árbitro recibió atención médica en el lugar del incidente y, posteriormente, fue trasladado a un centro de salud local para someterse a más exámenes, y el partido fue suspendido como consecuencia del suceso.

Barrio Quinta, el equipo visitante, señaló en un comunicado: "Nuestro club considera que cualquier tipo de agresión, amenaza, insulto o conducta violenta, ya sea dentro o fuera del campo, es algo totalmente inaceptable".

Y añadió: "Estos actos no representan los valores que promovemos ni el espíritu deportivo que debe imperar en cada partido. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al árbitro afectado, así como a todos aquellos que se hayan visto afectados por el incidente".

El equipo anfitrión, el club Santa Catalina, indicó que no presentará un informe y que, en su lugar, esperará una decisión de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol y su tribunal disciplinario.

Hasta el momento de escribir estas líneas, el jugador continúa detenido en la comisaría.







