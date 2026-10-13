Vídeo: «Un huracán en 7 minutos»: el Arsenal golea al Lille y mantiene el pleno de puntos

Arsenal, por el buen camino en Europa
El Arsenal logró su segunda victoria consecutiva en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, esta vez a costa de su invitado, el Lille francés, por 3-0, en la tarde de este martes.
Los tres goles del Arsenal los anotaron: Jurriën Timber (min. 64), Eberechi Eze (min. 67) y Bukayo Saka (min. 71).
El Arsenal elevó su cuenta a 6 puntos y se colocó en la tercera posición, por diferencia de goles respecto al Barcelona y al Sporting de Lisboa.
En cuanto al Lille, sufrió su segunda derrota consecutiva, por lo que se hunde en el puesto 32 sin puntos y su situación se complica de forma temprana.
La primera mitad terminó con empate sin goles, con muy pocas ocasiones, entre ellas la que desperdició Guimarães con un disparo que se marchó lejos de la portería tras un rápido contragolpe del Arsenal.
Oyeda logró mandar el balón a la red a favor del Lille, pero el banderín de fuera de juego se interpuso, lo que mantuvo la igualada en el Emirates Stadium.
En la segunda mitad el Arsenal reaccionó y consiguió marcar 3 goles en 7 minutos, dejando completamente hundido a su rival y sumando 3 puntos importantes en su camino continental.
Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.
Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.
En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.
Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.
A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.
El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.
Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.
Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.
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