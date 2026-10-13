Vídeo: «Un huracán en 7 minutos»: el Arsenal golea al Lille y mantiene el pleno de puntos

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Arsenal, por el buen camino en Europa

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El Arsenal logró su segunda victoria consecutiva en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, esta vez a costa de su invitado, el Lille francés, por 3-0, en la tarde de este martes.

Los tres goles del Arsenal los anotaron: Jurriën Timber (min. 64), Eberechi Eze (min. 67) y Bukayo Saka (min. 71).









El Arsenal elevó su cuenta a 6 puntos y se colocó en la tercera posición, por diferencia de goles respecto al Barcelona y al Sporting de Lisboa.

En cuanto al Lille, sufrió su segunda derrota consecutiva, por lo que se hunde en el puesto 32 sin puntos y su situación se complica de forma temprana.

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La primera mitad terminó con empate sin goles, con muy pocas ocasiones, entre ellas la que desperdició Guimarães con un disparo que se marchó lejos de la portería tras un rápido contragolpe del Arsenal.

Oyeda logró mandar el balón a la red a favor del Lille, pero el banderín de fuera de juego se interpuso, lo que mantuvo la igualada en el Emirates Stadium.





En la segunda mitad el Arsenal reaccionó y consiguió marcar 3 goles en 7 minutos, dejando completamente hundido a su rival y sumando 3 puntos importantes en su camino continental.



