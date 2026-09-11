Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, siguió acaparando todas las miradas durante los entrenamientos del equipo, después de marcar un gol espectacular de tacón en una jugada excepcional que dejó atónitos a sus compañeros y provocó el aplauso de los asistentes a la sesión de entrenamiento.

Yamal recibió el balón dentro del área, antes de superar al portero y decidir culminar la jugada de una manera poco convencional, disparando con el tacón con gran destreza, en un detalle que reflejó la confianza y la habilidad que posee el jugador.

La jugada despertó la admiración de los presentes, después de que Yamal ofreciera una vez más uno de sus toques de calidad a los que tiene acostumbrados, confirmando que su talento no se limita a los partidos oficiales, sino que también se muestra durante los entrenamientos.

La joven estrella del Barcelona continúa atrayendo las miradas gracias a su habilidad y a su gran imaginación, después de convertirse en capaz de crear momentos excepcionales incluso en las sesiones de entrenamiento.