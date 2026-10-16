El tunecino Habib El Ouaslati, jugador del Newroz iraquí, se robó todos los focos después de guiar a su equipo a la victoria ante Al Mina'a por (2-0), este viernes, en el marco de la décima jornada de la Liga de Estrellas de Irak, al firmar dos goles, uno de ellos con una espectacular chilena desde fuera del área que es candidata a pelear por el gol de la temporada.

El Ouaslati marcó los dos goles del Newroz en los minutos (30 y 45+1), pero su segunda diana fue la imagen más destacada del partido, después de controlar con el pecho un pase largo antes de ejecutar una magnífica chilena desde fuera del área, que golpeó en el poste antes de alojarse dentro de la red, ante el asombro de sus compañeros, de los integrantes del cuerpo técnico y de la afición presente en las gradas.

Antes de esta jugada, El Ouaslati no era uno de los nombres más conocidos en los campos iraquíes, pese a haber vestido la camiseta de la selección de Túnez en un número limitado de partidos y haber vivido una experiencia previa con el club Al Talaba, antes de su traspaso al Newroz en julio de 2026.

Pero su gol excepcional no tardó en captar la atención en las redes sociales y en las plataformas deportivas.

El Newroz elevó su cuenta a 21 puntos en 10 partidos, para ocupar el segundo puesto en la tabla de clasificación, a dos puntos del líder Al Karma, que ha disputado 9 encuentros.