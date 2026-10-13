El Sabah de Azerbaiyán escribió una página histórica en su trayectoria futbolística, después de lograr su primera victoria en la Liga de Campeones de Europa, en su primera participación en el torneo continental, al vencer a su invitado, el Slavia Praga checo, por 2-0, en el partido que ambos disputaron este martes dentro de los encuentros de la segunda jornada de la fase de liga.

El Sabah había iniciado su camino en el torneo europeo con una derrota ante el Manchester United inglés por 4-0 en la primera jornada, pero consiguió recuperar el equilibrio rápidamente para cosechar los primeros tres puntos de su historia en la competición, en medio de la alegría de su afición por este logro excepcional.

El equipo azerbaiyano esperó hasta el minuto 49 para abrir el marcador, después de que Kahim Paris lograra batir la portería del Slavia Praga, dando la ventaja a los locales al comienzo de la segunda mitad y encaminando a su equipo hacia una victoria histórica en el torneo.

En el minuto 88, Joy Lance Mikels añadió el segundo gol del Sabah de una forma cómica, después de que el portero del Slavia Praga cometiera un error garrafal al tratar un balón largo, ya que salió de su portería para intentar despejarlo, pero falló al pasar el balón correctamente y este llegó hasta Mikels.

El jugador del Sabah lanzó un disparo débil en dirección a la portería y, cuando parecía que el balón no supondría un gran peligro, uno de los defensas del Slavia Praga, que estaba situado delante de él, no acertó a resolver la jugada tras caer de forma extraña, por lo que el balón siguió su camino hasta la red, ante el asombro de los jugadores del equipo checo, confirmando la victoria de los locales por dos goles a cero.

Esta victoria adquiere una importancia especial para el Sabah de Azerbaiyán, que fue fundado oficialmente en 2017 y disputa la Liga de Campeones de Europa por primera vez en su historia, logrando así su primer triunfo en el torneo después de un inicio difícil ante el Manchester United y brindando a su afición un momento histórico que permanecerá presente en la trayectoria del club.







