Vídeo: un gol anulado enciende el partido; el VAR y Cancelo salvan al Barcelona del infierno turco

La tecnología de videoarbitraje, el VAR, salvó al Barcelona de verse dos goles por debajo ante el Galatasaray, después de anular un tanto de los locales en el minuto 34, en el partido que enfrenta a ambos equipos este martes, dentro de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, con lo que el conjunto catalán mantuvo sus esperanzas de reaccionar.

El Galatasaray había abierto el marcador en el minuto 28 por medio de Alexei Batrakov, poniendo al equipo turco por delante en medio de un enorme entusiasmo de su afición y aumentando la presión sobre el Barcelona, que intentó volver al partido y evitar marcharse al descanso con un gol de desventaja.

El Galatasaray mantuvo su presión aprovechando la ventaja en el marcador y el entusiasmo de su afición, y logró batir de nuevo la portería del Barcelona en el minuto 34, después de que Victor Osimhen remontara a un balón procedente de un saque de esquina y lo cabeceara, antes de que Albert Yilmaz la tocara y la pelota continuara su camino hacia la red, lo que hizo estallar de alegría a las gradas del equipo turco por un gol que parecía que iba a dar a los locales una ventaja cómoda.

Pero la alegría de la afición del Galatasaray no se completó, después de que la tecnología de video interviniera para revisar la jugada, antes de señalar fuera de juego y anular el gol, con lo que el equipo turco se mantuvo con una ventaja de un gol a cero y el Barcelona obtuvo una nueva oportunidad para enderezar la situación, después de haber estado amenazado con quedarse dos goles por debajo en menos de diez minutos.

La decisión de anular el gol supuso un punto de inflexión en la primera parte, pues dio al Barcelona la oportunidad de tomar aire y volver a entrar en el partido, después de salvarse de una situación difícil ante la presión del equipo turco, que estuvo cerca de doblar su ventaja y complicar la tarea del gigante catalán.

El Barcelona aprovechó la ocasión dos minutos antes del final de la primera mitad, cuando João Cancelo logró anotar el gol del empate en el minuto 43, después de recibir un pase magnífico de Dani Olmo, al que respondió con un solo toque para alojar el balón en la red y devolver el partido al punto de partida para el conjunto catalán.

La primera parte terminó con empate 1-1, después de que la intervención de la tecnología de video privara al Galatasaray de doblar su ventaja, antes de que el Barcelona lo castigara con el gol del empate, con lo que la jugada del gol anulado se convirtió en uno de los momentos más destacados del encuentro, al cambiar el rumbo de los últimos minutos de la primera mitad del partido.







