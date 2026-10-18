Vídeo: un gesto conmovedor: la abuela de la estrella del Barcelona atrae todas las miradas en el estadio del Betis

Fermín López, jugador del Barcelona, se robó todas las miradas con un gesto humano tras la contundente victoria sobre el Real Betis por 5-2.

El Barcelona logró su noveno triunfo consecutivo en LaLiga, en un partido que acogió el estadio de La Cartuja el sábado, y en el que Lamine Yamal fue su estrella más destacada, mientras Fermín López siguió ofreciendo grandes actuaciones para convertirse en uno de los elementos influyentes en la victoria del conjunto catalán.





La petición de la abuela lo decide todo

El encuentro adquirió un carácter especial para Fermín, después de que un gran número de miembros de su familia, residentes en la provincia de Huelva, se desplazaran a Sevilla para apoyarle desde la grada, algo que acostumbran a hacer cuando juega en Andalucía.

Las cámaras de la cadena DAZN captaron a los familiares del jugador en las gradas del estadio de La Cartuja, antes de que él se dirigiera a ellos al final del encuentro para agradecerles su apoyo durante todo el partido. Mientras hablaba con ellos, su abuela le llamó la atención sobre una niña que sostenía una pancarta en la que pedía conseguir su camiseta, y le dijo: "Hijo mío, mira a esta niña, viene de Huelva. Dale una camiseta".

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Fermín no dudó en atender la petición de su abuela y le entregó su camiseta a la niña, en un gesto que la hizo muy feliz.

Por su parte, la niña expresó su alegría por haber conseguido la camiseta y reveló que Fermín López es su jugador favorito en la actualidad.

El centrocampista español vive un buen momento, después de superar un verano difícil en el que sufrió una lesión en el metatarso del pie derecho que le privó de la oportunidad de representar a la selección de España en el Mundial 2026.

Fermín ha disputado 8 partidos en LaLiga esta temporada, 6 de ellos como titular, y ha marcado 4 goles y dado 3 asistencias, confirmando así su importancia en el plantel del entrenador Hansi Flick.