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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: un experto en arbitraje responde: ¿se le negó al Al Hilal un segundo penalti ante el Al Sadd?

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El Zamalek ganó por doble

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  La tecnología del videoarbitraje salvó al Al Sadd catarí de la posibilidad de recibir un tercer gol durante el partido contra Al Hilal, este martes, en la Liga de Campeones de Asia Élite.

En el minuto 80, Boualem Khoukhi, jugador del Al Sadd, despejó el balón desde el interior del área de su equipo, pero su pie impactó en la cabeza del jugador del Al Hilal Theo Hernández, que cayó al suelo.

El árbitro japonés Yusuke Araki señaló penalti, en medio de las protestas de los jugadores del Al Sadd, y tras acudir a la tecnología del videoarbitraje anuló la decisión de conceder la pena máxima.



Por su parte, el analista arbitral del diario Al Jazirah, el exárbitro internacional Saad Al Kathiri, afirmó: "La anulación del penalti concedido al delantero del Al Hilal en el minuto 80 tras acudir a la tecnología del videoarbitraje es una decisión correcta".

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Y añadió: "El defensa del Al Sadd logró jugar el balón antes del contacto con el delantero, y dejar seguir el juego es una decisión correcta".

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Cabe recordar que el partido terminó con la victoria del Al Hilal por 2-0, con goles de  Ollie Watkins (min. 40) y Rúben Neves (min. 65, de penalti).



Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.

Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.

En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.

A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.

El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.

Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.

Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.

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