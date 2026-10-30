¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: ¡un exjugador saudí sorprende a Cristiano Ronaldo con una impactante petición!

Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

Declaraciones impactantes

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, recibió una petición sorprendente de una antigua estrella del fútbol saudí, relacionada con determinar en qué partidos debería participar durante el próximo periodo, en vista de la diferencia de nivel competitivo entre los clubes de la Roshn Saudi League.

Ronaldo había acaparado los focos la noche del jueves, después de liderar al Al Nassr en la victoria sobre el Al Khaleej por 5-3, en el marco de la jornada duodécima de la Roshn Saudi League, al anotar tres goles ("hat-trick"), confirmando de nuevo su capacidad para marcar la diferencia ante los rivales.

Lee también: volvió para vengarse: Ronaldo rompe el récord de Toni y disputa el puesto a Youssef En-Nesyri

En este contexto, Ahmed Attif, exjugador de la selección saudí, pidió que se le dé a Ronaldo la oportunidad de participar en mayor medida ante los equipos que no compiten por el título liguero, afirmando en declaraciones a través del programa "Dawrina Ghair": "Es mejor que Ronaldo participe en este tipo de partidos contra los clubes que no compiten por el título".

Próximos partidos
PAT

PAT

AFC Liga de Campeones

02 nov 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

1ª División

05 nov 2026

ALK

ALK

Attif explicó que la estrella portuguesa es capaz de rendir de forma destacada ante los equipos que se encuentran en las posiciones medias o bajas de la tabla, añadiendo: "Ronaldo rendirá bien ante clubes del tamaño del Al Khaleej y otros del mismo nivel, y marcará muchos goles, pero la situación será diferente contra los equipos competitivos".

El exjugador de la selección saudí concluyó sus declaraciones con una petición aún más llamativa, instando a Ronaldo a no participar en los grandes enfrentamientos ante los clubes de la cima, y dijo: "Pido a Ronaldo que no participe en los grandes partidos ante los clubes de la cima, y que debe jugar ante los equipos de la cola y de la mitad de la tabla".

Estas declaraciones suponen un fuerte golpe para Ronaldo, especialmente tras el destacado nivel que ofreció ante el Al Khaleej, donde llegó a los 7 goles, situándose tercero en la lista de goleadores de la Roshn Saudi League.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google