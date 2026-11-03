¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: un error fatal otorga la ventaja al Bayern ante el Atlético y Simeone interviene de inmediato

Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
L. Karl
R. Le Normand
España
Alemania

El conjunto bávaro se impone en el Metropolitano

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Bayern de Múnich se adelantó por un gol a cero ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, en el partido disputado en el estadio Metropolitano, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, después de que el conjunto bávaro aprovechara un error fatal del defensa Robin Le Normand para batir la portería de los locales al inicio de la segunda mitad.

El gol de la ventaja llegó en el minuto 54, cuando Le Normand recibió el balón dentro del área del Atlético de Madrid, pero se demoró a la hora de actuar, ya fuera pasándolo o alejándolo de la zona de peligro, lo que permitió al joven Lennart Karl presionarlo y lograr arrebatarle el balón, antes de colocarlo dentro de la portería, aprovechando un regalo defensivo inesperado del equipo español.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, no esperó demasiado tras el gol, pues intervino rápidamente para realizar tres cambios de una sola vez, en un intento por corregir la situación y volver al partido. Le Normand fue uno de los sustituidos tras el error que costó un gol a su equipo, ya que Koke participó en su lugar, mientras que salieron Alexander Sörloth y Álex Baena, y entraron Ademola Lookman y Lee Kang-in.

Ambos equipos habían afrontado el duelo en busca de mejorar sus posiciones en la tabla de la fase de liga, ya que el Bayern de Múnich ocupa el decimoquinto lugar en la clasificación de la Liga de Campeones de Europa antes del encuentro de hoy, con 5 puntos, tras disputarse 3 jornadas, a solo un punto del Atlético de Madrid, que ocupa el decimoctavo puesto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google