Vídeo: un doblete letal derriba al Al-Fateh y devuelve al Al-Hilal a la cima de la Roshn League

El Al-Hilal continuó con sus sólidas actuaciones en la Liga Profesional Roshn saudí, tras superar el obstáculo del Al-Fateh por dos goles a cero, la noche del sábado, en el estadio Kingdom Arena, en el marco de la duodécima jornada, para lograr una nueva victoria en su andadura local y reforzar su posición en la lucha por el liderato, pese a su reciente tropiezo continental ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

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El Zaeem entró en el enfrentamiento con la ambición de reconciliarse con su afición tras la derrota asiática por 3-1, pero al mismo tiempo estaba empeñado en mantener su racha de victorias en la Liga y seguir presionando a sus rivales en la cima, algo que logró gracias a los goles del inglés Ollie Watkins y del portugués Rúben Neves.

Watkins pone por delante al Al-Hilal y Bono salva al Zaeem

El Al-Hilal no esperó mucho para imponer su superioridad, ya que Ollie Watkins logró abrir el marcador en el minuto 12, tras rematar un balón que rebotó en el larguero, enviándolo a la red y dando a su equipo una ventaja temprana, prolongando su presencia goleadora al elevar su cuenta a cinco goles en la Liga Roshn esta temporada.

El Al-Fateh intentó regresar rápidamente al ambiente del encuentro, y Wilfried Kanga estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 17, tras rematar de cabeza un balón colgado hacia la escuadra inferior, pero el guardameta marroquí Yassine Bono brilló al despejarlo, manteniendo la ventaja del Al-Hilal e impidiendo que los locales la perdieran.

El Al-Hilal mantuvo su presión ofensiva durante la primera parte, con una posesión del balón que alcanzó el 70%, y Watkins estuvo cerca de añadir el segundo gol en el minuto 37, cuando aprovechó un pase a la espalda de la defensa y ejecutó un disparo potente, pero el intento se convirtió en saque de esquina, antes de que los últimos minutos presenciaran una gran polémica arbitral.

El VAR anula dos penaltis y enciende el enfrentamiento

El final de la primera parte presenció dos jugadas controvertidas, después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Al-Fateh en el minuto 44, antes de acudir a la pantalla del videoarbitraje VAR y rectificar su decisión, al quedar claro que el balón impactó en el brazo de Mourad Batna, y no en la mano del defensa del Al-Hilal Kalidou Koulibaly, según la explicación del analista arbitral Mohamed Kamal Richa.

La emoción no se detuvo en esta jugada, ya que el árbitro volvió a revisar otra acción en el tiempo de descuento, esta a favor del Al-Hilal, antes de anular también la decisión de señalar el penalti, para que la primera parte terminara con la ventaja del Zaeem por un gol a cero, en medio de las protestas que acompañaron a las decisiones arbitrales.

En la segunda parte, el Al-Hilal intentó mantener su ventaja mientras seguía buscando el gol que asegurara el resultado, mientras que el Al-Fateh buscó aumentar la presión ofensiva y volver al partido, pero la organización defensiva del Zaeem y la brillantez de Bono contribuyeron a mantener la portería a cero, pese a los intentos de los visitantes por cambiar el resultado.

Neves sentencia la victoria en el tiempo de descuento

Los últimos minutos presenciaron intervenciones técnicas de los entrenadores, ya que Jamal Sellami realizó varios cambios para reactivar el ataque del Al-Fateh, mientras que Simone Inzaghi dio entrada a Mohamed Kanno en lugar de Nasser Al-Dawsari en el minuto 79, con el objetivo de reforzar el control del centro del campo y mantener la ventaja.

En el minuto 91, Rúben Neves logró añadir el segundo gol para el Al-Hilal de penalti, acabando con las esperanzas del Al-Fateh de volver al partido y confirmando que el Zaeem se llevara los tres puntos, después de esperar hasta el tiempo de descuento para asegurar su victoria por dos goles a cero.

Con esta victoria, el Al-Hilal elevó su cuenta a 30 puntos, para situarse en solitario en el liderato de la tabla de la Liga Roshn, superando al Al-Qadisiya y al Al-Nassr, que tienen 28 puntos cada uno, mientras que la cuenta del Al-Fateh se congeló en seis puntos, en el decimosexto puesto.

Así, el Al-Hilal mantuvo sus victorias locales y conservó su trayectoria positiva en la Liga Roshn, confirmando su capacidad de separar su tropiezo asiático de sus ambiciones en la Liga, y dando a su afición la ocasión de celebrar una nueva victoria que devolvió al Zaeem al liderato de la competición.