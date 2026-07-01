Inglaterra evitó la sorpresa al vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 del Mundial.

El Congo se adelantó en el 7 con gol de Brian Sibenga, y su sólida defensa complicó a los ingleses.









En la segunda parte, Harry Kane empató en el 75 y marcó el 2-1 en el 86, dando la victoria a Inglaterra.









En octavos se espera que enfrente a México.









El encuentro fue un suplicio para Inglaterra, que no logró descifrar la sólida defensa congoleña.

El portero congoleño Lionel Mpasi brilló al detener varias ocasiones inglesas y mantener la ventaja hasta el 75’.

Al final, Inglaterra pasó a octavos con sufrimiento, mientras que Congo se despidió del Mundial con la cabeza alta tras brillar hoy.