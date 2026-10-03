Vídeo: un deseo y un mensaje. Un famoso artista turco: Salah podría enfadarse conmigo ahora

El famoso cantante turco Rafet El Roman generó un gran revuelo entre la afición del Trabzonspor, después de compartir un vídeo en sus cuentas de las redes sociales en el que aparece sosteniendo la camiseta granate y azul del equipo y enviando un mensaje al astro egipcio Mohamed Salah.

En el vídeo que El Roman publicó tras su concierto en la ciudad neerlandesa de La Haya, aclaró que la camiseta había sido un regalo de una de las aficionadas, asegurando que «los seguidores del Trabzonspor están repartidos por todo el mundo».

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El Roman escribió su nombre en la espalda de la camiseta con su número favorito, el «10», que es el número del astro egipcio, y dijo en tono de broma al respecto: «Puede que Mohamed Salah se enfade conmigo».

Y dirigió un mensaje directo a Mohamed Salah diciendo: «Señor Mohamed Salah, bienvenido al Trabzonspor. Te deseamos muchos goles, e incluso te deseamos la conquista del título de esta temporada».

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Según el sitio 61saat, el artista turco cerró su mensaje con un saludo especial a la afición del equipo: «Los seguidores del Trabzonspor están en todas partes del mundo. Mis saludos y todo mi cariño para ellos».