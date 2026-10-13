El Viking de Noruega abrió su enfrentamiento contra el Bayern Múnich en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League con un inicio audaz, elevando el nivel de los desafíos en el partido ante el campeón de Alemania.

El Viking logró marcar un gol tempranero mediante un cabezazo de su defensor Gianni Stensness en el minuto dos, lo que puso al Bayern ante un reto temprano e inesperado.









El gol llegó tras un saque de esquina por el costado derecho ejecutado por Zlatko Tripic con un centro preciso, antes de que Stensness saltara más alto que todos y remitiera un cabezazo potente que se alojó en la red del portero Jonas Urbig, para poner al Viking 1-0 arriba.









Por su parte, Tripic firmó su primera asistencia en la veterana competición europea esta temporada, reforzando sus asombrosos números a nivel local después de haber dado 19 asistencias en 21 partidos en la liga noruega.

La cuenta Mister Chip, especializada en estadísticas de fútbol, destacó en X que "el gol del Viking llegó a los 72 segundos del inicio del partido, convirtiéndose en el cuarto gol más rápido que se aloja en la red del Bayern Múnich en la era de la Champions League (desde el inicio del nuevo formato de la competición en 1993)".









Antes de Stensness marcaron de forma temprana en la portería del conjunto bávaro: Arda Güler, jugador del Real Madrid, la temporada pasada, a los (35 segundos); Raphinha, jugador del Barcelona, en 2024 (55 segundos); y Wayne Rooney, exestrella del Manchester United, en 2010 (al minuto y 3 segundos), seguido por el jugador del Viking con su gol de hoy (al minuto y 12 segundos).

En el quinto lugar aparece Dani Alves con el Paris Saint-Germain en 2017, que entonces sacudió la red del Bayern Múnich al minuto y 24 segundos.