El Barcelona logró una valiosa victoria a costa del Atlético de Madrid por 2-1, en el enfrentamiento que les reunió dentro de la décima jornada de LaLiga, después de remontar una desventaja de un gol para imponerse gracias a un doblete de Fermín López, sumando así 3 puntos importantes en la carrera por el liderato.

El Barcelona entró al partido con el deseo de resarcirse ante el Atlético de Madrid, después de que este último provocara su eliminación de la Champions League y de la Copa del Rey la temporada pasada, mientras que Diego Simeone optó por una alineación que incluyó a Koke, Barrios, Baena y Julián Álvarez. Por su parte, Hansi Flick apostó por Marc Bernal para suplir la ausencia del lesionado Rodri, con la confianza puesta en Lamine Yamal, Raphinha y Gordon en la línea delantera.

El Atlético de Madrid comenzó el partido con una intensa presión ofensiva, y Julián Álvarez estuvo a punto de abrir el marcador de forma temprana, pero Joan García le detuvo en el mano a mano en el minuto seis, antes de que el poste salvara al Barcelona de un remate de cabeza de Pubill tras un saque de esquina. Los locales respondieron con un intento de Pedri que se estrelló contra el larguero en el minuto ocho.

El conjunto madrileño no tardó en traducir su superioridad, tras aprovechar los espacios por detrás de la adelantada defensa del Barcelona. Kang-in Lee filtró un balón a Julián Álvarez, quien envió un preciso centro que Giuliano Simeone remató dentro de la portería en el minuto diez, otorgando la ventaja al Atlético.

La presión madrileña continuó durante la primera mitad, y Joan García volvió a lucirse ante un disparo de Julián Álvarez en el minuto 26, antes de que el Barcelona recuperara su equilibrio en los últimos minutos y lograra alcanzar el empate justo antes del descanso, después de que Pedri liderara una jugada que terminó con la llegada del balón a Fermín López, quien soltó un potente disparo que se alojó en la portería de Jan Oblak en el minuto 45.

Con el inicio de la segunda mitad, la entrada de Frenkie de Jong en lugar de Bryan Fariñas otorgó al Barcelona un mayor control del mediocampo, y el equipo se mostró más organizado en la posesión y la construcción de los ataques, mientras que el Atlético continuó buscando aprovechar los espacios por detrás de la defensa catalana, y Álvarez estuvo a punto de devolver a su equipo a la delantera con un disparo colocado en el minuto 55, pero pasó junto al poste.

La palabra decisiva llegó de nuevo de la mano de Fermín López, después de intercambiar roles con Lamine Yamal en el minuto 67, cuando este último envió un preciso pase al centrocampista que se lanzó dentro del área, antes de disparar con precisión a la portería de Oblak, anotando su segundo gol y otorgando al Barcelona la ventaja por 2-1.

En los minutos restantes, el Barcelona mantuvo su superioridad y su posesión, mientras que el Atlético intentó volver al partido sin lograr alcanzar el empate, de modo que el enfrentamiento terminó con la victoria del conjunto catalán, que recuperó la diferencia de tres puntos sobre el Real Madrid y amplió la distancia a 5 puntos con el Atlético de Madrid, saliendo con importantes réditos en su pelea por el título de LaLiga.