Vídeo: Un beso y vítores ensordecedores... Shakira anima el partido entre Argentina y Austria

El público del estadio de Dallas estalló en aplausos cuando la estrella colombiana Shakira (49 años) apareció en la pantalla gigante durante el partido entre Argentina y Austria. La cantante, autora del tema oficial de la Copa América 2024, “Día de Gloria”, asistía para ver a Lionel Messi batir varios récords.

Durante el segundo tiempo del encuentro en Dallas (Texas), la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, “Day Day”, saludó a la cámara y lanzó un beso a los aficionados, que respondieron con entusiasmo.

Acompañada por uno de sus hijos, presenció el histórico gol 17 de Messi, que lo convirtió en el máximo goleador del torneo, y luego el 18 que selló el 2-0, según «The Sun».

Shakira es un icono vinculado al Mundial desde Alemania 2006, cuando cantó en la clausura. en 2010 dejó huella con «Waka Waka», la más famosa de la historia, luego presentó «La La La» en Brasil 2014 y ahora «Dai Dai» en la edición 2026.

Con estos dos tantos, Messi superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, con 18 goles.