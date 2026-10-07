Vídeo: un abrazo familiar que detuvo el tiempo; las lágrimas del hijo de Messi acaparan todas las miradas

Lionel Messi puso fin a su etapa con la selección argentina a los 39 años, después de marcar un gol en la victoria por 3-0 sobre Benín, antes de que el ambiente del repleto estadio Monumental se transformara en un emotivo momento familiar tras su último discurso.

Después de unos 9 minutos hablando ante la afición, su hijo mayor, Thiago, rompió a llorar entre los brazos de su padre, durante el espectáculo de clausura que animó el grupo "Grupo Kali" con la participación del cantante Sergio Torres.

La imagen más destacada en el estadio ya no era la de una estrella ante unos 80.000 aficionados, sino la de un padre abrazando a su hijo en el centro del campo, según el sitio Infobae argentino, que describió la escena entre Messi y su hijo como "un abrazo que detuvo el tiempo".

Su esposa, Antonela Roccuzzo, se unió al abrazo momentos después y les dio palmaditas en la espalda para consolarlos, antes de que la familia Messi caminara lentamente hacia los vestuarios en medio de los aplausos de la afición, que se mezclaron con la música.

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La imagen se completó con la presencia de Mateo y Ciro, los otros dos hijos de Messi, después de que los tres también hubieran acompañado a su padre durante su entrada al terreno de juego.









Messi reconoció lo difícil de la despedida, afirmando: "No me quiero ir de acá", antes de resumir sus sentimientos diciendo: "Hoy, otra vez acá, es el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar defender los colores de la selección".

También advirtió que la selección pasará inevitablemente por momentos difíciles, pidiendo la unidad para seguir logrando los grandes objetivos, palabras que fueron recibidas con una ovación histórica aquella noche.