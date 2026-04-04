Vídeo | Tragedia antes del derbi... 47 heridos y un aficionado pierde la vida

El Ministerio de Salud de Perú ha anunciado este sábado que 47 personas han resultado heridas tras un incidente ocurrido durante una concentración de público en un estadio de fútbol de la capital, Lima, antes de un partido muy esperado.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, declaró a la prensa: «Se ha producido un lamentable incidente en el que han resultado heridas 47 personas y, por desgracia, hay un fallecido», sin dar más detalles sobre el suceso.

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Entre los heridos hay tres menores; 39 personas fueron trasladadas al hospital, mientras que tres de ellas se encuentran en estado crítico.

En un primer momento, se planteó la posibilidad de que se hubiera derrumbado una grada del estadio Alejandro Villanueva, pero el club y los bomberos lo desmintieron.

El ministro de Sanidad confirmó que la muerte de uno de los aficionados fue trágica, mientras que el club Alianza Lima anunció en la plataforma «X» que el accidente no se debió a la caída de muros ni a ningún defecto estructural de las instalaciones.

Asimismo, un responsable del cuerpo de bomberos informó de que «la estructura de la grada sur se encuentra en buen estado», señalando que no había paredes derrumbadas ni elementos caídos sobre el terreno de juego.

La Liga Peruana de Fútbol anunció que el derbi entre Alianza Lima y Universitario, previsto para hoy, se disputará en otro estadio de la capital, tal y como estaba previsto.







