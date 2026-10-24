El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, encendió el ambiente del esperado Clásico ante el Barcelona, después de defender a su equipo frente a las críticas y negarse a revelar su planteamiento táctico para el encuentro, con unas declaraciones cargadas de ironía durante la rueda de prensa previa al choque de mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

En respuesta a una pregunta sobre los elogios exagerados que recibe el Barcelona frente a las críticas excesivas que afronta el Real Madrid, Mourinho dijo: «Si hace una semana la gente pensaba que íbamos a sufrir una derrota aplastante, lo seguirán pensando. No me afecta que la gente hable bien del Barcelona, no es asunto mío».

Y añadió que el Barcelona merece los elogios cuando ofrece grandes actuaciones, pero insistió en que el Real Madrid aún está al inicio de su proyecto, aclarando: «Se nos ve como un equipo acabado, y eso es muy difícil en el fútbol, pero todavía no hemos llegado a esa fase. Solo hemos trabajado durante tres meses, y en la pretemporada se incorporaban jugadores cada semana, y luego llegó el parón».

Y continuó: «Todavía estamos en las primeras fases, en las que el entrenador conoce a los jugadores, analiza su rendimiento y define las líneas de trabajo, mientras los jugadores se familiarizan con sus ideas. Por eso, no me parece justo comparar a un equipo que está en esta fase con otro que lleva años cohesionado».

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Y sobre la barba que se ha dejado hace unos días, y si le trae suerte, Mourinho se burló de la idea diciendo: «No es ninguna superstición. ¿Me veo mal con barba? ¿Debería cambiarla?», antes de confirmar que es de los pocos en el mundo del fútbol que no cree en las supersticiones.

En cuanto a su plan para el Clásico y el once titular, el técnico portugués se negó a dar cualquier detalle, limitándose a decir: «No voy a responder a esa pregunta, es mejor que hagas otra. No voy a hablar de planteamientos, ni de jugadores, ni de la alineación».

Mourinho también respondió con ironía a una pregunta sobre las debilidades defensivas de su equipo y la posibilidad de apostar por un estilo más ofensivo, diciéndole al periodista: «Eres listo, ¡pero yo no soy tonto!».







