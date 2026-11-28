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El Brentford logró una victoria histórica ante el Manchester United por cuatro goles a cero en Old Trafford, en la duodécima jornada de la Premier League, y aumentó la presión sobre el conjunto local y su entrenador, Mauricio Pochettino, después de que el equipo no supiera aprovechar su buen inicio y cometiera errores defensivos que le costaron una humillante derrota ante su afición.

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El calvario del United continúa con su nuevo entrenador, que hoy encajó su segunda derrota en la Premier League, y por el mismo resultado, tras caer en la jornada anterior ante el Liverpool en Anfield. La primera ocasión peligrosa fue del Manchester United en el minuto 4, cuando Joshua Zirkzee llegó al área y disparó, pero el portero Caoimhín Kelleher detuvo el balón. Cuatro minutos después, Harry Maguire se elevó para rematar un centro a balón parado, pero su cabezazo se estrelló en el larguero, antes de que Bruno Fernandes lo intentara con otro remate de cabeza en el minuto 11 que se marchó junto al palo largo.

Contra el desarrollo del juego, el Brentford estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 15, cuando el guardameta Senne Lammens resolvió con brillantez un intento de Jaidon Anthony tras un centro y desvió su remate de volea al larguero. El United respondió con una ocasión que desperdició Patrick Dorgu en el 18.

En el minuto 19, Callum Wilson adelantó al Brentford a pase de Dango Ouattara: el delantero se zafó de la marca de Leny Yoro y Harry Maguire y soltó un potente disparo con la derecha que Lammens no pudo despejar. Fernandes intentó responder en el 20, pero su disparo desde un ángulo cerrado se marchó lejos de la portería.

El Brentford siguió aprovechando los espacios a la espalda de la defensa local hasta que Wilson firmó el segundo en el minuto 32, tras un contragolpe que comenzó con un pase de Damsgaard a Ouattara, quien avanzó con el balón y lo cedió dentro del área para que el delantero lo mandara a la red con la zurda. Así, los visitantes cerraron la primera parte ganando 2-0.

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Al inicio de la segunda parte, el entrenador del Manchester United hizo dos cambios, con la entrada de Luke Shaw y Bryan Mbeumo en lugar de Lisandro Martínez y Amad Diallo, mientras que Yoro vio la tarjeta amarilla en el minuto 49. Dos minutos más tarde, Zirkzee probó desde fuera del área con un disparo que salió por encima del larguero, antes de que Wilson, estrella del Brentford, sufriera una lesión en el pie en el minuto 52. Abandonó el campo un minuto después y fue sustituido por Kevin Schade.

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El United intentó recortar distancias en el 54, cuando el balón le llegó a Dorgu dentro del área, pero Kelleher detuvo su disparo directo. Youri Tielemans estuvo cerca de acortar el marcador en el 60 con un disparo con rosca desde fuera del área, pero el balón se estrelló en el larguero. En el minuto 62, el VAR revisó una entrada de Yoro sobre Schade dentro del área, pero decidió no señalar penalti.

Pochettino dio entrada a Matheus Cunha en lugar de Zirkzee en el minuto 63, y el United rozó el gol en el 69, cuando Maguire se elevó para rematar un centro de Mbeumo, pero Keane Lewis-Potter sacó el balón sobre la línea de gol. En el minuto 70 llegaron dos nuevos cambios: Mikkel Damsgaard entró por Mathias Jensen en el Brentford y Shea Lacey por Dorgu en el United. En el 73, Lammens frenó una peligrosa ocasión de Kevin Schade, que se plantó solo ante la portería tras un pase a la espalda de la defensa, y el portero desvió el balón junto al poste. Lacey lo intentó con un potente disparo desde un ángulo cerrado en el 77 que obligó a Kelleher a mandar el balón a córner. Después, Kristoffer Ajer asestó el golpe definitivo a los locales en el minuto 82: aprovechó un córner lanzado por Ouattara y empujó el balón a la red para firmar el tercero. Tielemans dejó su sitio a Mason Mount en el 83, antes de que Maguire fuera amonestado en el 86.

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En los minutos finales, el Brentford hizo dos cambios en el 87, con la entrada de Fábio Carvalho por Ouattara y de Malik Diouf por Jaidon Anthony. Bruno Fernandes desaprovechó un libre directo en el 89, antes de que Michael Kayode desbaratara sobre la línea de gol una peligrosa ocasión de Cunha en el 90. En el primer minuto del añadido, Schade completó el póquer: Kayode filtró el balón a la espalda de la defensa del United y el delantero lo colocó con una vaselina por encima de Lammens hasta el fondo de la red. Carvalho vio la amarilla en el minuto 90+3, y el partido terminó con victoria del Brentford por cuatro goles a cero, el primer triunfo de su historia en Old Trafford.

Con este resultado, el Brentford llegó a 20 puntos y subió a la quinta posición de la clasificación de la Premier League, después de haber empezado el partido en la sexta plaza con 17 puntos. Por su parte, el Manchester United se quedó estancado con 8 puntos y sigue en el decimonoveno puesto, penúltimo, tras encajar su sexta derrota en el campeonato, y continúa sufriendo en la zona de descenso.