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Ahmed El Kantari, seleccionador sub-17 de Marruecos, defendió a sus jugadores tras el vibrante empate a dos ante China, este lunes por la noche en la Aspire Zone de Doha, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial sub-17 que se disputa en Catar. El técnico aseguró que su equipo afrontó el partido con mucha energía positiva, pero que la suerte no estuvo de su lado al final.

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En declaraciones al canal Alkass al término del encuentro, el seleccionador marroquí explicó que su equipo saltó al campo con energía positiva, pero no tuvo fortuna y acabó empatando. Además, subrayó que el gran objetivo del equipo sigue siendo clasificarse para los dieciseisavos de final del torneo, una meta que no ha cambiado pese al empate ante China.

Marruecos fue a remolque en dos ocasiones. China se adelantó muy pronto, en el minuto 2, por medio de Zhao Songyuan, y el mismo jugador firmó el segundo en el minuto 57. Los marroquíes reaccionaron con un penalti transformado por Ziad Baha en el minuto 64 y, ya en el tiempo de descuento, Rami Loujmani marcó el gol del empate en el minuto 90.

El técnico marroquí añadió que sus jugadores buscaron la remontada durante toda la segunda parte, lograron imponer su estilo y generaron numerosas ocasiones, pero se toparon con un rival bien organizado en defensa que aprovechó los espacios al contragolpe. También destacó que sus futbolistas mostraron una gran personalidad y se negaron a rendirse hasta el último instante del partido.

El entrenador se mostró satisfecho con la reacción de sus jugadores tras ir dos veces por detrás en el marcador. En el descanso les pidió calma, aprovechar las bandas y concentración ante la portería, algo que se cumplió en parte en la segunda mitad, cuando el equipo logró recortar distancias y después igualar el partido en el tramo final.

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«Intenté hacer muchos cambios para cambiar la mentalidad en la parte ofensiva. Quería que entraran jugadores nuevos, con frescura, y que jugaran de una forma un poco distinta. Creo que salió muy bien, porque generamos muchas ocasiones al final del partido, y eso es todo. Creo que merecimos este punto», afirmó El Kantari.

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Y prosiguió: «Esto significa que nunca nos rendimos. Sabemos que en este tipo de torneos necesitamos una mentalidad fuerte y una personalidad fuerte, aunque no empecemos bien y aunque las cosas no salgan bien. Seguimos concentrados, seguimos presionando, seguimos jugando, y lo que me gusta es que seguimos unidos. Esta noche, este punto ha llegado desde el banquillo, y eso demuestra que todos los jugadores están implicados».

Con este resultado, Marruecos se mantiene segunda en el Grupo H con 4 puntos, por detrás de la líder, España, que suma 6. China logró su primer punto y es tercera, mientras que Fiyi cierra la clasificación sin puntos, por lo que Marruecos conserva muchas opciones de pasar a la siguiente ronda.

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La selección marroquí se prepara ahora para disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos, en la que, según muchas cuentas, le bastaría un empate para asegurar la clasificación. Sin embargo, el cuerpo técnico insiste en que el objetivo es ganar, pasar de ronda de la mejor manera posible y seguir avanzando hacia los dieciseisavos de final, apoyándose en el espíritu que mostraron los jugadores ante China, en el gran respaldo de la afición en Doha y en la plena confianza del entrenador en la capacidad de esta generación para llegar lejos en el torneo.