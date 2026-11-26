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Ayoub El Kaabi, delantero de la selección de Marruecos, Adil Boulbina, estrella de Argelia, y otros futbolistas compiten por el premio al mejor gol de África de 2026.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado los 10 goles candidatos al premio al Gol del Año, cuyo ganador se dará a conocer durante su gala de premios, prevista para el próximo miércoles en la ciudad nigeriana de Lagos.

La CAF ha abierto la votación a los aficionados a través de su página web oficial para elegir el gol más bonito antes de la ceremonia.

Marruecos tiene una fuerte presencia en la lista de candidatos al premio al mejor gol de 2026, después de que la CAF incluyera en la lista corta tres goles de Ayoub El Kaabi y Hakim Ziyech.

El Kaabi suma dos nominaciones gracias a dos goles excepcionales que marcó de chilena durante la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Marruecos: el primero ante las Comoras en el partido inaugural del torneo y el segundo frente a Zambia en la última jornada de la fase de grupos.

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Las nominaciones de El Kaabi reflejan uno de sus principales puntos fuertes como delantero: su capacidad para resolver balones difíciles dentro del área y convertirlos en goles, una virtud que ha quedado patente a lo largo de su trayectoria con sus clubes y con la selección marroquí.

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Por su parte, Ziyech se ha ganado un hueco entre los candidatos gracias a un gol que marcó con la camiseta del Wydad AC ante el Olympique de Safi en la Copa Confederación de la CAF.

La nominación de Ziyech tiene un significado especial, ya que la estrella marroquí ha regresado al fútbol de su país tras más de una década en los campos europeos, donde defendió los colores de clubes destacados, con el Ajax de Ámsterdam, el Chelsea y el Galatasaray a la cabeza.

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La lista anunciada por la CAF también incluye el gol de Adil Boulbina, estrella de la selección argelina, ante la República Democrática del Congo, cuando soltó un disparo potentísimo que acabó en la red en el tiempo de descuento y decantó la balanza a favor de Argelia.

La lista recoge goles de cuatro competiciones de la CAF, y en ella compiten también otro argelino, Zinedine Ferhat, y los sudafricanos Aubrey Modiba y Teboho Mokoena.

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Además, la lista incluye tres goles de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026, obra de las camerunesas Grace Mendoua y Maeva Nidjo y de la argelina Marine Dafeur.

Cinco candidatos al premio al mejor jugador africano

En la misma línea, la CAF ya había avivado la lucha por el premio al mejor jugador de África de 2026 al revelar la lista final de cinco futbolistas, en una carrera dominada por marroquíes y senegaleses, mientras siguen coleando las consecuencias del vibrante duelo entre ambas selecciones en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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La lista incluye a tres jugadores de la selección de Marruecos y a dos de la de Senegal, después de que la Confederación Africana eligiera a Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari, junto a Sadio Mané y Pape Gueye, para optar al galardón individual más importante del continente africano.

El anuncio oficial se realizó ayer miércoles a través de la página web de la Confederación Africana de Fútbol, tras reducir la lista inicial de diez candidatos a solo cinco nombres, en función del nivel mostrado y de sus aportaciones con sus clubes y selecciones durante el periodo evaluado.

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Está previsto que la CAF dé a conocer el nombre del ganador durante su gala anual de premios, que se celebrará el próximo miércoles.