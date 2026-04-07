Vídeo | «De la moneda al huevo»... Lituania rompe las reglas del fútbol

En una escena poco habitual en los campos de fútbol, la liga lituana acaparó la atención este fin de semana, después de que los árbitros sustituyeran el tradicional lanzamiento de la moneda por una tradición popular inspirada en la Pascua, en una imagen que combinó deporte y patrimonio cultural.

Antes del inicio de los partidos de la liga de primera división, conocida como «A Lyga», los árbitros aparecieron en el círculo central portando cestas de huevos de Pascua de colores, en una iniciativa llamativa que rompió con el molde habitual de los rituales previos al partido. En lugar del sorteo tradicional, se pidió a los capitanes de ambos equipos que participaran en un desafío único conocido como «la resistencia del huevo».

Este desafío consiste en que cada capitán elija un huevo y lo golpee contra el de su rival; el propietario del huevo más resistente —el que no se rompa— tendrá derecho a elegir el saque inicial o el lado del campo, en una tradición que refleja un aspecto de la cultura popular de los países bálticos.

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Las imágenes de esta experiencia se difundieron rápidamente por las redes sociales, especialmente durante el partido estrella que enfrentó al FK Žalgiris Vilnius y al FK Kauno Žalgiris, donde los capitanes de ambos equipos participaron en este ritual con espíritu deportivo, en medio de una notable interacción por parte de la afición.

Según el reglamento de la FIFA, el sorteo se realiza antes del inicio de cada partido utilizando una moneda, y el ganador elige entre comenzar a jugar o determinar el lado del campo en la primera parte, lo que hace que lo ocurrido en Lituania sea una excepción excepcional a lo habitual, aunque fuera en un contexto festivo temporal.

A pesar del ambiente festivo, el campo no favoreció a los locales, ya que el FK Kauno Žalgiris logró imponer su superioridad a domicilio, logrando una amplia victoria por 0-3 a costa del FK Žalgiris Vilnius, un resultado que añadió un carácter altamente competitivo a una jornada excepcional en los campos lituanos.

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