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El marroquí Yassine Bono, portero del Al Hilal, elogió la Liga Roshn saudí y aseguró que se parece a LaLiga española, en la que pasó la mayor parte de su carrera antes de fichar por el club saudí.

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El Al Hilal celebró una rueda de prensa especial en la que recibió a 20 niños en el centro deportivo de Al Majdiya, quienes plantearon varias preguntas a Yassine Bono y a su compañero, el centrocampista saudí Mohamed Kanno.

«Creo que la diferencia entre la Liga Roshn y LaLiga está en el clima, que es distinto en España y en Arabia Saudí», afirmó Bono en unas declaraciones de las que el Al Hilal publicó una parte en su canal de YouTube.

«En algunos partidos también hay diferencias entre ciertos clubes, pero, en general, creo que la liga saudí es muy competitiva, como la española», añadió.

El guardameta marroquí también explicó por qué eligió jugar en el Al Hilal y no en otro club de la Liga Roshn: «El Al Hilal es el grande de Asia y tiene una gran historia. Es un honor para mí formar parte de su plantilla».

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«Me sentí muy orgulloso de fichar por un club de la talla del Al Hilal y vestir su camiseta. Fue un gran honor y sentí una gran responsabilidad. Doy las gracias a mis compañeros, que me recibieron y me hicieron sentir como en casa», prosiguió.

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Sobre lo que distingue a la afición del Al Hilal de la del resto de clubes, Bono señaló: «La afición del Al Hilal te hace sentir que no existe un partido pequeño. Te exige mucha responsabilidad, y eso es lo que mantiene siempre al club en la cima, con títulos y gloria».

El portero marroquí habló además de la mejor parada de su carrera y eligió la que realizó en la victoria por 4-3 ante el Manchester City, en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos.

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En cambio, Bono no quiso escoger a un solo delantero contra el que le gustaría jugar: «Me he enfrentado a muchos delanteros y ha sido un honor medirme a ellos. No hay ningún delantero en concreto al que quiera enfrentarme, pero he tenido el honor de medirme a todos los grandes delanteros que han jugado contra mí».

«Fuera del fútbol me gusta montar en bicicleta. Si no me dedicara al fútbol, quizá sería profesor, como mi padre. Me encanta la portería desde pequeño por los guantes, y si hubiera jugado en otra posición, habría sido delantero», concluyó.

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Bono llegó al Al Hilal en el verano de 2023 procedente del Sevilla y ha contribuido a la conquista de 5 títulos hasta ahora, entre ellos la Liga Roshn en 2024, dos Copas del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y dos Supercopas de Arabia Saudí.

Antes de su etapa en la Liga Roshn, Bono pasó la mayor parte de su carrera en LaLiga. Llegó al filial del Atlético de Madrid procedente del Wydad marroquí en el verano de 2012 y subió al primer equipo al inicio de la temporada siguiente.

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Sin embargo, Bono no tuvo oportunidades en el club madrileño, por lo que se marchó cedido al Real Zaragoza y después fichó en propiedad por el Girona, desde donde dio el salto al Sevilla, club en el que vivió la mejor etapa de su carrera entre 2019 y 2023.

El mayor logro del guardameta marroquí con el conjunto andaluz fue la conquista de dos Europa League, en 2020 y 2023, antes de marcharse directamente al Al Hilal.