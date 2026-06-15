Túnez perdió 5-1 ante Suecia en Monterrey en la madrugada de este lunes, en su debut en el Grupo E del Mundial 2026, donde también están Países Bajos y Japón.

Es la peor derrota de las Águilas de Cartago en sus seis participaciones mundialistas (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022).

Suecia abrió el marcador en el minuto 7 por medio de Yassine Ayari, tras un desajuste defensivo y un error del portero Mahib Chammakh. El balón llegó a Victor Giociris, cuyo disparo fue despejado sobre la línea, pero Ayari lo recogió y remató a la red.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol por sus raíces tunecinas y pidió disculpas con un gesto antes de agradecer a Dios.









En un rápido contraataque, Alexander Isak anotó el segundo tras regatear a Montasser Talbi y superar al portero Mahib Chammakh con un disparo elevado.









El encuentro se tornó cómodo para los suecos ante la incapacidad tunecina de reaccionar.

Sin embargo, justo antes del descanso, Omar Rakiq recortó distancias con un cabezazo tras un centro perfecto de Hanbal Mejbri.









El tanto reanimó a Túnez, que en la segunda parte intentó reaccionar sin crear verdadero peligro.

En el 59, un error de Skhiri permitió a Giocuris sentenciar con el tercero.









Tras el 3-1 Túnez bajó los brazos y Lamouchi dio entrada a Achouri, Haj Mahmoud, Tounkti, Chouat y Gharbi sin éxito.

En el 84, Mattias Svanberg marcó el cuarto de Suecia nada más entrar, entre protestas tunecinas por fuera de juego, pero el VAR confirmó el gol.









Los minutos finales pasaron sin que Túnez creara peligro, y la defensa, cada vez más desordenada, permitió nuevos contragolpes suecos.

En el 90+6 llegó el quinto, otra vez obra de Yassin Ayari con un disparo lejano, que celebró ante las Águilas de Cartago.









Suecia lidera el grupo con 3 puntos, mientras que Túnez aún no ha sumado. Holanda y Japón son segunda y tercera con 1 cada una tras empatar 2-2.

Cabe destacar que Túnez ya había perdido 5-0 contra Bélgica en su último amistoso preparatorio para el Mundial.



