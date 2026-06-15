Vídeo: Túnez debuta en el Mundial con una contundente derrota ante Suecia

Túnez debutó en el Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026 con una goleada 5-1 ante Suecia en el estadio de Monterrey.

Suecia abrió el marcador en el minuto 7 por medio de Yassine Ayari, tras un desajuste defensivo y un error del portero Mahib Chammakh, que permitió que el balón llegara a Victor Giocuris. Su disparo fue despejado sobre la línea, pero Ayari lo recogió y remató a la red.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol por sus raíces tunecinas y pidió disculpas con un gesto antes de agradecer a Dios.









En un rápido contraataque, Alexander Isak anotó el segundo tras regatear a Montasser Talbi y lanzar un disparo preciso por encima del portero Mahib Chammakh.









El encuentro se tornó cómodo para los suecos ante la incapacidad tunecina de reaccionar.

Sin embargo, justo antes del descanso (min. 43), Túnez recortó distancias con un cabezazo de Omar Rakiq, tras un centro preciso de Hanbal Mejbri.









El tanto reanimó a Túnez, que en la segunda parte intentó reaccionar sin crear verdadero peligro.

En el 59, un error de Skhiri permitió a Gioukires sentenciar con el tercero.









Tras el 3-1 Túnez bajó los brazos y el seleccionador Sabri Lamouchi dio entrada a Elías Achouri, Haj Mahmoud, Sébastien Tounkti, Firas Chouat e Ismail Gharbi sin éxito.

Ya en el 84, el recién ingresado Mattias Svanberg hizo el cuarto entre protestas tunecinas por un supuesto fuera de juego, aunque el VAR confirmó el gol.









Los minutos finales pasaron sin que Túnez creara peligro, y la defensa, cada vez más desordenada, permitió nuevos contragolpes suecos.

En el 90+6 llegó el quinto, obra de nuevo de Yassin Ayari con un disparo lejano.

Suecia lidera el grupo con 3 puntos, mientras que Túnez queda último sin unidades; Holanda y Japón son segundo y tercero, respectivamente, con 1 punto tras empatar 2-2.

Cabe destacar que Túnez ya había perdido 5-0 ante Bélgica en su último amistoso preparatorio para el Mundial.



