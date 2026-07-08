Vídeo: Tras vencer a Egipto, los jugadores argentinos se burlaron de Inglaterra con una canción política

Los jugadores argentinos provocaron a la afición y a la selección de Inglaterra tras vencer a Egipto en los octavos de final de la Copa de Egipto.

Según «The Sun», un vídeo muestra al plantel argentino celebrando con una canción sobre las Islas Malvinas, en alusión a Inglaterra.

Lionel Messi y sus compañeros remontaron una desventaja de dos goles y ganaron 3-2 en el descuento, en medio de la polémica arbitral y las acusaciones egipcias de amaño a favor de Argentina.

A Argentina no pareció importarle y, desde su cuenta oficial, compartió fotos del festejo en el vestuario.

El vídeo se publicó con subtítulos en inglés; la letra recuerda la revancha del Mundial de 1994.

Recuerdan que hace 32 años, en Estados Unidos, se impidió a Diego Maradona jugar el torneo tras dar positivo en un control antidopaje.

Además, la canción aludía a las Islas Malvinas, nombre argentino de las Falkland.

En el clip aparecen jugadores de la Premier League como Enzo Fernández (Chelsea), Emiliano Martínez (Aston Villa), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Lisandro Martínez (Manchester United).

En 1982, Argentina y el Reino Unido combatieron durante 74 días por las Malvinas, con más de 900 muertos y miles de heridos y prisioneros.

En 2013, el 99,8 % de los habitantes votó en referéndum por seguir bajo administración británica, si bien las tensiones persisten.







