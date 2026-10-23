El Al-Hilal arrebató el liderato de la Roshn Saudi League al Al-Qadsiah en su propia casa, después de lograr una emocionante victoria sobre él en un partido lleno de emoción.

El Al-Hilal venció al Al-Qadsiah por 3-2 en el encuentro que disputaron hoy, viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn Saudi League.

El extremo brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 21 del partido, tras recibir un pase raso de Ollie Watkins para enviar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, el delantero mexicano Julián Quiñones logró igualar el marcador en el minuto 31, después de rematar de cabeza un centro de Musab Al-Juwayr al fondo de la portería del guardameta marroquí Yassine Bounou.

El Al-Hilal comenzó la segunda parte de la peor manera posible, ya que su estrella brasileña Gabriel Martinelli tuvo que retirarse en el minuto 49 por lesión, entrando en su lugar el extremo saudí Sultan Mandash.

No obstante, el centrocampista portugués Rúben Neves logró devolver la ventaja al Al-Hilal en el minuto 77, tras recibir un pase del centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić en el borde del área, para rematar con potencia al fondo de la portería del guardameta Koen Casteels.

Y "El Líder" no se detuvo tras ponerse por delante, ya que Savić logró marcar el tercer gol él mismo en el minuto 84, después de recibir un centro raso de Sultan Mandash, que remató con maestría al fondo de la red.

Pero el Al-Qadsiah no se rindió rápidamente, ya que el delantero italiano Mateo Retegui marcó el segundo gol en el minuto 87, después de rematar de cabeza al fondo de la red un centro del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders.

Los jugadores del Al-Qadsiah intentaron alcanzar el empate en el tiempo restante del partido, pero el Al-Hilal consiguió mantener la valiosa victoria en pleno Dammam.

La victoria colocó al Al-Hilal en el liderato de la liga saudí con 27 puntos, con dos de ventaja sobre el Al-Qadsiah, que bajó al tercer puesto por diferencia de goles por detrás del Al-Nassr, a pesar de que el equipo oriental ha disputado un partido más.