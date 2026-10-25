Vídeo: tras un golpe tempranero de Casemiro, Messi fracasa en su intento de salvar al Inter Miami

El Inter Miami perdió por 0-2 ante su anfitrión, el New York Red Bulls, en la liga estadounidense, en un partido que contó con la participación de Lionel Messi desde el banquillo.

El Inter Miami encajó un golpe tempranero con un gol en propia puerta anotado por Casemiro en el minuto siete, antes de que el sueco Emil Forsberg ampliara la ventaja de los locales con un segundo gol en el tiempo añadido, sellando el encuentro en el minuto 91, tras un pase de Cameron Harper.

El Inter Miami sufrió errores en la construcción del juego desde atrás, lo que otorgó a su rival repetidas oportunidades de peligro, mientras que el portero canadiense Dane St. Clair contribuyó a limitar la derrota con intervenciones importantes, destacando las realizadas ante Ronald Donkor, el mexicano Jorge Ruvalcaba y Eric Maxim Choupo-Moting.

Messi, que entró en lugar de Riqui Puig en el minuto 56, intentó devolver a su equipo al partido, y el Inter Miami estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 84, cuando Ethan Horvath detuvo un intento de Santiago Morales, antes de que el disparo del venezolano Telasco Segovia se estrellara en el travesaño.

Pero la ocasión perdida se transformó en un golpe de gracia, después de que Forsberg anotara el segundo gol en los últimos instantes.

A pesar de la derrota, el Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, a 15 puntos del Nashville, que aseguró matemáticamente el título del Supporters' Shield, otorgado al equipo con el mejor balance en la temporada regular, tras su victoria sobre el Montreal por 2-0, según informó el diario Mundo Deportivo.

El Nashville alcanzó los 70 puntos a falta de tres partidos para el final de la temporada, conquistando el título por primera vez en su historia.