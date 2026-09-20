Vídeo: tras un festival de goles, el Manchester City acepta el regalo del Arsenal y se queda en solitario con el liderato de la Premier League

El Manchester City logró una valiosa y emocionante victoria a costa de su invitado, el Sunderland, con un resultado de 5-3, en el partido que los enfrentó la tarde de este domingo en el estadio Etihad, en el marco de la quinta jornada de la Premier League inglesa.

El Manchester City prolongó su arranque perfecto en la Premier League, tras cosechar su quinto triunfo consecutivo, logrando el pleno de puntos y elevando su cuenta a 15, para quedarse en solitario al frente de la tabla de clasificación de la competición.

El conjunto celeste se benefició del regalo que le brindó el Arsenal, después de que este último sufriera una sorprendente derrota ante el Brighton por 0-3, lo que dio al Manchester City la oportunidad de instalarse en solitario en la cima.

El duelo entre el Manchester City y el Sunderland fue testigo de un emocionante festival de goles, después de que ambos equipos intercambiaran anotaciones a lo largo de los dos tiempos del partido, en un encuentro marcado por la emoción hasta el pitido final.

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Enzo Fernández abrió el marcador a favor del Manchester City en el minuto nueve, antes de que el Sunderland lograra alcanzar el empate rápidamente por medio de su delantero Brian Brobbey en el minuto 12.

El Manchester City volvió a adelantarse en el minuto 29 por medio de Rayan Cherki, pero Brobbey continuó su gran actuación y logró marcar su segundo gol personal en el minuto 33, devolviendo el partido al punto de empate.

Y antes del final del primer tiempo, el Manchester City recuperó su ventaja con un tercer gol que llevó la firma de Antoine Semenyo en el minuto 43, cerrando el conjunto celeste la primera mitad del partido con ventaja por 3-2.

En el segundo tiempo, ambos equipos continuaron la seguidilla de goles, ya que Semenyo añadió su segundo gol personal y el cuarto para el Manchester City en el minuto 57, antes de que Brobbey completara su triplete personal al marcar el tercer gol del Sunderland en el minuto 59.

El noruego Erling Haaland sentenció el partido a favor del Manchester City, tras marcar el quinto gol en el minuto 81, confirmando la victoria de su equipo por 5-3 y otorgándole tres nuevos puntos en la carrera por el liderato de la Premier League inglesa.

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Brobbey entra en la historia del Sunderland

A pesar de la derrota del Sunderland, Brian Brobbey logró inscribir su nombre en la lista de jugadores que han conseguido una gesta histórica con el club. La red de estadísticas "Squawka" señaló que Brobbey se convirtió en apenas el sexto jugador en la historia del Sunderland que logra marcar tres goles ("hat-trick") en un partido de la Premier League inglesa. La red apuntó que Brobbey es el primer jugador del Sunderland en lograr esta gesta desde Jermain Defoe, que marcó un triplete en enero de 2016.

La gesta de Brobbey no se detuvo aquí, después de que la red de estadísticas "Opta" revelara otra cifra histórica que consiguió el delantero del Sunderland durante el duelo ante el Manchester City. La red explicó que Brobbey se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la Premier League inglesa que logra marcar un hat-trick a un equipo que comenzó el partido como líder de la tabla de clasificación de la competición.

Antes de Brobbey lograron esta gesta Robbie Fowler, que marcó un triplete ante el Aston Villa en noviembre de 1998; Dirk Kuyt, que anotó un hat-trick en la portería del Manchester United en marzo de 2011; y Romelu Lukaku, que marcó un triplete ante el Manchester United en mayo de 2013.

Y a pesar del llamativo triplete de Brobbey, el Sunderland no pudo salir con ningún punto del estadio Etihad, después de que el Manchester City resolviera el partido a su favor, prolongando el conjunto celeste su inicio perfecto y afianzando su dominio en el liderato de la Premier League.

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