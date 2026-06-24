Vídeo: Tras Túnez y Jordania, Bosnia vence a Catar y lo elimina del Mundial

Catar quedó eliminado del Mundial tras perder 3-1 ante Bosnia y Herzegovina en la tercera jornada del Grupo B.

Los tantos bosnios los marcaron Karim Alajević (min. 29),

Sultan Al-Breik, en propia puerta (34), y Ermin Mahmić (81). El tanto catarí lo firmó Hassan Al-Haydos (42).

Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos y es tercera, con opciones de avanzar como uno de los mejores terceros si los demás resultados le favorecen.

Catar, con un punto, terminó última y se despidió de la fase final como la tercera selección árabe eliminada, tras Túnez y Jordania.

El encuentro fue emocionante: Bosnia se adelantó con un potente disparo de Karim Alajević en el 29.









Qatar respondió con un contraataque que Akram Afif no aprovechó tras ser alcanzado por un defensa y ceder el balón al portero.

En el 34, un centro rebotó en Sultan Al-Breik y entró en su propia portería.









En los últimos minutos del primer tiempo, Qatar apretó y creó varias ocasiones hasta que Hassan Al-Haydos recortó distancias en el 42’. El palo evitó el empate, y así se llegó al descanso con 2-1 para Bosnia.









En la segunda parte el ritmo bajó, aunque ambos equipos buscaron el gol. Finalmente, Ermin Mahmić sentenció con el 3-1 en el 80’.







