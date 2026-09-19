La junta directiva del club Zamalek, presidida por Hussein Labib, anunció haber alcanzado un acuerdo definitivo sobre el traspaso del brasileño Juan Alvina Bezerra a las filas del Shabab Al-Ahli emiratí, poniendo fin así a la trayectoria del jugador con el conjunto blanco tras una sola temporada dentro del castillo blanco.

Bezerra se había ausentado del periodo de preparación del Zamalek, además de alejarse de los partidos del equipo, después de haber manifestado su deseo de marcharse durante el actual mercado de fichajes de verano, lo que llevó a complicar su situación con el club al inicio de la nueva temporada.

El jugador brasileño regresó a El Cairo el pasado sábado, tras un periodo de ausencia de los entrenamientos del Zamalek, en medio de su firme decisión de vivir una nueva experiencia fuera del club, antes de que las negociaciones con el Shabab Al-Ahli tomaran un rumbo definitivo durante los últimos días.

El Zamalek había aceptado con anterioridad el viaje de Bezerra a los Emiratos para someterse al reconocimiento médico, como paso previo a completar los trámites de su traspaso al Shabab Al-Ahli, antes de que el club blanco anunciara oficialmente hoy sábado la conclusión del acuerdo.

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El Zamalek señaló en un comunicado oficial: "La junta directiva del club Zamalek, presidida por Hussein Labib, anuncia haber alcanzado un acuerdo sobre el traspaso del brasileño Juan Bezerra al club Shabab Al-Ahli Dubái emiratí, tras cumplirse las peticiones que el Zamalek fijó al inicio de las negociaciones durante el mercado de fichajes de verano de este año".

Bezerra disputó 44 partidos con el Zamalek durante la pasada temporada en las distintas competiciones y marcó 8 goles, además de dar 12 asistencias a sus compañeros, ofreciendo unos niveles destacados en su primera temporada con el equipo.

El brasileño contribuyó con sus goles y sus asistencias a la trayectoria del Zamalek en las diferentes competiciones, antes de que su etapa terminara rápidamente debido a su deseo de marcharse. Bezerra se coronó con el Zamalek con el título de la Liga Premier de Egipto la pasada temporada, logrando así su primer título con la camiseta del club blanco.









Por su parte, la cuenta oficial del Shabab Al-Ahli escribió: "Buscaron la fecha del anuncio... Dubái es la dirección".











