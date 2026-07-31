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Vídeo: tras su conclusión, Fessing enumera los aspectos positivos de la concentración del Al-Ittihad en España

Al Ittihad
Mallorca
Málaga
J. Wissing
1ª División
Arabia Saudí
España
Alemania

Los "Tigres" completaron una fase importante de los preparativos para la nueva temporada

El alemán Jens Wiessing, nuevo director técnico del Al-Ittihad, enumeró los aspectos positivos de la concentración en el extranjero que el equipo llevó a cabo en la ciudad española de Marbella durante el periodo pasado.

El Al-Ittihad disputó dos partidos amistosos, ayer jueves, perdió el primero ante el Real Mallorca español por 4-2, antes de empatar el segundo ante el Málaga por 2-2, en sus últimos partidos de la concentración en el extranjero en la ciudad española de Marbella.

Wiessing declaró, en unas declaraciones a la cuenta oficial del Al-Ittihad en el sitio "X", tras el final de los dos partidos: "Cerramos los últimos días de la concentración disputando dos amistosos exigentes ante dos equipos españoles, dos buenos equipos a los que no es fácil enfrentarse".

Y agregó: "Estoy muy satisfecho con el rendimiento de los jugadores hoy, y también durante toda la concentración, como les dije; muchas gracias a ellos por su compromiso durante las últimas semanas".

Y añadió: "Empezamos bien en Yeda, luego pasamos dos semanas y media de momentos muy difíciles en Marbella, y veo un gran progreso tanto en el aspecto físico como en el táctico, además veo un grupo cohesionado y una energía muy buena".

Y matizó: "Por supuesto que no todo es perfecto, ni puede serlo en esta etapa, pero, como dije, veo un gran progreso, una mejora y una evolución, y eso para mí es lo más importante".

Y concluyó: "Ahora debemos descansar unos días, y luego continuamos en Yeda con la última etapa de la preparación antes del inicio de la nueva temporada".

El Al-Ittihad inició su concentración en el extranjero en España a mediados del presente mes de julio, y logró ganar sus dos primeros partidos contra el Orlando Pirates sudafricano por 3-2 y el Las Palmas español por 2-1, antes de los partidos ante el Real Mallorca y el Málaga.

El Al-Ittihad regresa a la ciudad de Yeda en las próximas horas, para disputar la tercera y última etapa de la preparación de cara a la nueva temporada.

El primer partido oficial del equipo saudí en la nueva temporada será ante el club emiratí Al-Jazira, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite, el próximo 11 de agosto.

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