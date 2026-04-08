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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: Tras seis meses de ausencia, Al-Nusairi debuta en dobles con Al-Ittihad

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
1ª División
Y. En-Nesyri
Arabia Saudí
Marruecos

El delantero marroquí sigue brillando con el club saudí

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad de Yeda, marcó hoy dos goles por primera vez en seis meses.

Este miércoles marcó dos tantos ante Neom en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Riad, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

Con el marcador 2-0 a favor del Neom, el “Al-Amid” recortó distancias en el 38’ tras quedar solo ante el portero y definir con clase.

En el penúltimo minuto de la primera parte marcó el 2-2 tras otra definición dentro del área.

1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
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Al Ittihad
ITT
1ª División
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Al Najma
ANA
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Es su primer doblete con el Al-Ittihad desde su llegada en invierno procedente del Fenerbache.

Es su primer doblete en seis meses, desde que marcó al Gaziantep el 27 de octubre en la liga turca.

En total, el jugador de 28 años suma seis goles con el Al-Ittihad, cuatro de ellos en la Liga Roshen.

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