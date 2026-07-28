La estrella del Bayern Múnich y de la selección de Colombia, Luis Díaz, realizó una visita privada y sorpresa a la casa del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella.

Díaz estuvo acompañado por algunos miembros de su familia, en una visita que despertó gran interés en las redes sociales.

Según el diario Marca, "el presidente electo describió la visita como cargada de emoción y cariño, y elogió la sencillez y humildad que mostró la estrella colombiana".

El nuevo presidente destacó que Díaz sigue siendo fiel a sus raíces y a su gente pese a su fama mundial y a representar a Colombia en los mayores escenarios deportivos.

Marca comentó: "Los usuarios de las redes sociales compartieron ampliamente las fotos y el vídeo de la visita, y los aficionados celebraron este encuentro que reunió a una de las más grandes estrellas del fútbol colombiano con el nuevo presidente del país".

Todo esto llega en medio de la controversia y las especulaciones sobre el futuro de Díaz, quien ha entrado en los planes del club saudí Al Hilal, que se prepara para presentar una oferta inicial de 70 millones de euros por su fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano.

De la Espriella asumirá sus funciones del actual presidente (cuyo mandato finaliza), Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto.