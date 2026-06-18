Colombia aprovechó el 1-1 de Portugal ante Congo y venció 3-1 a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo XI del Mundial 2026.

Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, lideró la victoria con un gol y una asistencia, dejando a Colombia primera del grupo con 3 puntos y a Uzbekistán, debutante, sin ninguno.

Colombia abrió el marcador en el 40: Víctor Muñoz, lateral del Crystal Palace, recibió un pase en profundidad de Díaz y marcó de volea.

Uzbekistán igualó en el 60 por medio de Abbasbek Fayzulaev, quien aprovechó un rebote del portero Camilo Vargas.

Sin embargo, cinco minutos después Luis Díaz volvió a aparecer y anotó el segundo de Colombia con un disparo certero dentro del área que el portero no pudo detener.

En el 90+9, Jaminton Campaz sentenció con un potente cabezazo.

En la segunda jornada, Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en la madrugada del miércoles; luego cerrará la fase de grupos ante Portugal en la madrugada del domingo 28 de junio.







