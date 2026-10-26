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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: tras En-Nesyri, un nuevo marroquí brilla en el cielo de Asia

Al-Ain vs Tractor
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Tractor
AFC Liga de Campeones
Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
H. Rahimi
Y. En-Nesyri
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Despertar marroquí en tierras asiáticas

Este lunes se vivió una nueva actuación marroquí al más alto nivel en la Liga de Campeones de la Elite de Asia, luego de que Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, brillara y guiara a su equipo hacia la victoria frente al Nasaf uzbeko por dos goles a uno.

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En-Nesyri marcó el único gol del encuentro en el último minuto del partido, mediante un tiro libre directo, el primero que anota en su carrera.

Por su parte, Hussein Rahimi, estrella del Al-Ain emiratí, continuó ofreciendo niveles asombrosos con su equipo en la Liga de Campeones de la Elite de Asia, luego de marcar un gol magnífico en la portería del Tractor iraní, la noche de este lunes, en el marco de los encuentros de la tercera jornada de la competición.

La estrella marroquí, de 24 años, logró marcar el gol de la victoria de su equipo tras aprovechar un centro perfecto desde el costado derecho que remató a la red con gran habilidad, después de escaparse del estrecho marcaje.

Con este magnífico gol, Hussein Rahimi elevó su cuenta a 5 goles en 3 partidos del torneo asiático, ya que marcó por tercer partido consecutivo, con dos goles ante el Al-Nassr saudí y otros dos frente al Al-Quwa Al-Jawiya iraquí, además de un gol más contra el Tractor.

La estrella encabeza la lista de goleadores del torneo asiático por encima de todos, demostrando su importancia en un partido tras otro y su capacidad para marcar la diferencia en los encuentros decisivos.

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